Roli ve výpočtu daně z nemovitosti pro domácnosti hraje ve městě či obci takzvaný místní koeficient. Jak konkrétně vypadá nová daň z nemovitosti pro rok 2024 v Havlíčkově Brodě a co je to místní koeficient, vysvětlil Deníku Josef Jukl z ekonomického odboru města. Základní daň z nemovitosti vypočítává finanční úřad. Tu pak město nebo obec násobí svým místním koeficientem v příslušné výši. „Výše koeficientu může být v různých částech města odlišná. Havlíčkův Brod má místní koeficient dva a zvyšovat ho nebude ani v letošním roce. Ovšem jsou tady výjimky, například naše místní části. Třeba osada Klanečná, kde je koeficient na čísle jedna,“ upřesnil Jukl.

Jak dodal, většina místních samospráv v Česku se obecně snaží udržet místní koeficient co nejnižší. „Pokud vím, je v Česku asi 6300 obcí, které místní koeficient zvyšovat nebudou. Starostové nechtějí popudit obyvatele. Jenže peníze, které z vyššího koeficientu plynou, končí v pokladně obcí a slouží k rozvoji. Takže se samospráva dostává do složité situace. Jak chce zlepšit život v obci, když na to není kde brát?“, poznamenal ekonom Jukl. Jak zdůraznil, výpočet daní z nemovitosti je ale aktuálně tak složitý, že ho nelze jednoduše vysvětlit a laik se asi bez odborné pomoci asi neobejde.

Trochu jinak to ale vidí ti, kteří budou letos vyšší daň platit. S obavami čeká na složenku od finančního úřadu například Věra Svobodová z Havlíčkova Brodu. „Mám rodinný domek a samostatně stojící garáž, která je v novém systému daní znevýhodněná. Loni jsem platila něco přes dva tisíce, kolik to bude letos, netroufám hádat. Nelíbí se mi to. Argument, že v zahraničí jsou daně ještě vyšší, mě nezajímá. Protože tam jsou úplně jiné platy,“ řekla Deníku.

Zastupitel Havlíčkova Brodu Jindřich Bárta je pro, aby město zatím daňový koeficient nezvyšovalo. „Ale do budoucna se tomu asi nevyhneme. Inflace roste, výdaje stoupají,“ konstatoval.

Mluvčí finančního úřadu pro Kraj Vysočina Josef Tomek nabídl Deníku tabulku modelových příkladů nemovitostí. Byt v Havlíčkově Brodě o padesáti metrech čtverečních stál majitele loni na základní dani 488 korun, nově to bude 854 korun. Brod má ale koeficient dva. Takže loni majitel platil za byt na dani celkem 976, letos přes 1700 korun.

Čím větší byt, tím vyšší daň. Takže za byt o velikosti 80 metrů čtverečních to bylo loni i s koeficientem zhruba 1560, letos víc než 2700. Výrazné zvýšení daně postihne majitele rodinného domku na území okresního města. Z více než dvou tisíc loni na téměř čtyři tisíce.

Například v Přibyslavi, která je mnohem menší než okresní město Havlíčkův Brod, drží tamní radnice i nízký koeficient. „O navýšení koeficientu daně z nemovitosti neuvažujeme, koeficient držíme dlouhodobě na stupni jedna. Držíme se toho, že daně mají být nízké,“ řekl starosta Martin Kamarád. Za malý byt velikosti 50 metrů čtverečních bez pozemků a příslušenství činila daň loni podle finančního úřadu 122 korun, letos 213. Za větší byt přes loni 195 korun, letos něco přes 300. Rodinný domek bez pozemků stál loni majitele na dani 275, letos necelých 500.

Jaký vliv bude mít výše daně na trh s nemovitostmi? Podle obchodníka s realitami Milana Plodíka z Havlíčkova Brodu asi minimální. „Kdo má zájem si nějakou nemovitost koupit, většinou se na daň neohlíží. Mně osobně se navýšení daní nelíbí vůbec, když vidím jak stát rozhazuje,“ poznamenal.

Co je místní koeficient: Místní koeficient je ve městě či obci možné stanovit pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce a v rozmezí 1,1 až 5. Místním koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v zákoně o dani z nemovitých věcí, to jest pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Nový daňový systém přináší i další změny. Nově totiž nelze podle finančního úřadu například garáž zdaňovat podle faktického využívání, tedy například jako sklad ovoce, tedy jako příslušenství k rodinnému domu.

Existuje i osvobození od daně. V daňovém přiznání může podle finančního úřadu uplatnit nárok na osvobození ten, kdo vlastní budovu, v níž je provozována dětská skupina. Stejně tak může nárok uplatnit ten, kdo vlastní pozemek v národním parku v zóně blízké přírodě.