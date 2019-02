Chotěboř – Již deset let působí v nekonečném seriálu, přesto ji tato práce pořád baví. Sama s úsměvem říká, že za tu dobu si užila spoustu dramatických chvil, ale na druhou stranu měla i šest bokovek.

„Pokud si dobře pamatuji, tak to byl Honza Šťastný, Milan Bahúl, Jan Čenský, Maroš Kramár, Pavel Kikinčuk a Ján Jackuliak. Měla jsem to opravdu pestré, s každým partnerem se moje pozice v Ordinaci nějakým způsobem posunula. Teď už mám pocit, že tam pořád jenom brečím," říká Dana Morávková (47), která byla nedávno hostem v Kavárně Chotěboř.

V současnosti v seriálu prožívá malou noční můru. Ztratila se jí totiž dcera. „To je to nejhorší, co se rodičům může stát. Ta bezmoc a nevědomost. Já samozřejmě už vím, jak to dopadne, ale prozrazovat dopředu nic nebudu. V každém případě ale divák uvidí rozuzlení dříve než my," naznačuje.

Šarmantní herečka, která žije už 23 let ve spokojeném manželství s hudebníkem Petrem Maláskem, má jednoduchý recept na štěstí. „Oba dva jsme pracovně hodně vytížení, ale přesto si na sebe najdeme čas. Například na sebe kolikrát večer čekáme, abychom si dali teplou večeři, podebatovali,“ tvrdí Dana Morávková, která zároveň prozradila, že s Petrem Maláskem to byla láska na první pohled.

Málokdo však ví, že křehká herečka se v dětství věnovala krasobruslení. „Byla to však šílená dřina. Vstávala jsem v pět ráno, abych trénovala. Je to krásný sport, ale hodně nespravedlivý,“ zdůvodňuje fakt, že nakonec dala přednost herectví.

Početné publikum v Kavárně Chotěboř zajímalo například i to, jak se udržuje v kondici. Dana Morávková přiznává, že pod nůž by šla jen nerada. „Moje tipy? Piju hodně kávy, kouřím, málo spím,“ směje se. Svůj fyzický vzhled nijak neprožívá. „Víte, co se říká. Muž, když zestárne, vypadá jak Sean Connery. Žena, když zestárne, vypadá také jako Sean Connery,“ vtipně poznamenává.

Kromě televizních projektů má krásná herečka svoje zázemí i v divadle. S tím jsou spojené i humorné situace. „Jeden můj kolega měl jednou říct: Když v Prachaticích bouchl muničák, to bylo tóčo. Místo toho se mu povedla následující věc: Když v Prachaticích bouchl mončičák, to bylo čóčo.“

Dana Morávková se však realizuje nejen jako herečka, ale také jako návrhářka kabelek. „Mám ráda tuto práci. Vymýšlím barvy, kombinace, tvar. Navíc máme výhodu v tom, že používáme vysoce kvalitní materiály. Nejsou to žádné dovezené komponenty z Číny. Inspiraci čerpám ze svého okolí. Sleduji světové trendy. Nejdřív si udělám prototyp z papíru a koženky a pak teprve začne dílo vznikat z pravé kůže. Je to velmi kreativní práce a mě to baví,“ vyznává se.

Pár větami se vrátila i k muzikálu Tři oříšky pro Popelku, kde měla hrát společně s Pavlem Trávníčkem královský pár. Kulisy byly velkolepé, slavnostní premiéra také, hrálo se v pražském Kongresovém centru. Projekt však z ničeho nic skončil. „Zkoušeli jsme v podstatě od konce léta. Zaplaceno jsme však dostali pouze za říjen. Je mi líto, že někdo takto pohřbil tak výborný nápad. Přitom zájem byl obrovský. Můžeme si jen domýšlet, kde všechny ty peníze skončily. Já práci mám, ale co ti mladí herci, kteří do toho šli s nadšením a teď nemají ani na chleba?“ zamýšlí se nad situací, která měla pro všechny zúčastněné trpkou příchuť.

Herečka, která se objevila sice v malé, ale v nezapomenutelné roli ve filmu Van Helsing, ještě na sebe prozradila, že nemá ráda bezpráví, když se někomu ubližuje, a o nafocení aktů prý nikdy neuvažovala. „Naši by mě přerazili,“ se smíchem uzavírá.

Dalším hostem v Kavárně Chotěboř bude éterická herečka Linda Rybová.