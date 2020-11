„Daňový balíček, kterým se ve čtvrtek zabývala Poslanecká sněmovna, by znamenal pro Kraj Vysočina podle předběžných propočtů propad v příjmech zhruba ve výši 850 miliónů korun,“ uvedl aktuálně pro Deník Vysočina náměstek hejtmana Kraje Vysočina (KV) pro oblast ekonomiky Miroslav Houška.

Jaké konkrétní dopady to bude mít, ale ještě není zcela jasné.

„Vzhledem k tomu, že s takovým zásahem do příjmů kraje nikdo nepočítal, bude toto téma aktuálně jedním z prvních, kterým se bude krajská politická reprezentace v těchto dnech zabývat. O výstupu budeme veřejnost informovat,“ konstatovala mluvčí KV Jitka Svatošová.

Naproti tomu některé obce už ale konkrétní problémy tuší. Například starosta Pelhřimova Ladislav Med Deníku Vysočina řekl, že jde doslova o katastrofální scénář.

„Vůbec si to nedovedu představit. Přijdeme skoro o dvacet milionů korun. Příští rok ještě dokážeme vykrýt z přebytků, ale do budoucna bude mít tato ztráta nepochybný dopad například na kulturní a sociální služby. Do problémů se dostaneme i s údržbou a opravami cest,“ upozornil Med a na druhou stranu uklidňuje, že se v žádném případě nechtějí uchýlit ke zdražování městských poplatků.

Škrty očekávají i v Křižanově na Žďársku

„O kolik peněz přijdeme, zatím netušíme. Je to hodně čerstvá věc a řešit to budeme až příští týden. Už nyní ale můžu říci, že se to dotkne rozvoje obce. Například nebudeme moci investovat do oprav některých objektů. Služeb by se to dotknout nemělo,“ uvedl starosta Křižanova Ivo Klimeš.

V Třebíči podle vyjádření tamní mluvčí městského úřadu Irini Martakidisové teprve předpokládané dopady na městský rozpočet propočítávají.

„Vše bude také záviset na výši výběru daní na státní úrovni,“ poznamenala Martakidisová.

Škrty a úspory se nevyhnou ani Jihlavě.

„Už letos je citelný propad daňových příjmů kvůli koronaviru na úrovni zhruba 10%. Pokud zrušení superhrubé mzdy skutečně projde, město Jihlava podle odhadů přijde o dalších 20 milionů korun,“ uvedl mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.