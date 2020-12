Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová

Beata Rajská

58 let, módní návrhářka, Žďár nad Sázavou

Jsem dárková a dnes jsem vděčná za každý dárek, na kterém je vidět, že ho darující pečlivě vybíral. Baví mě, že třeba děti mi shánějí knihy a časopisy po antikvariátech nebo vymýšlí věci, které mě fakt "posadí na kostrč" (usmívá se)

Je ale fakt, že jedním dárkem se mi nezavděčíte - praktickou věcí. Pamatuji si, jak jsem byla po prvním roku manželství (před dvěma dny jsme měli společných 30 let) na Vánoce zklamaná z napařovací žehličky, kterou mi manžel věnoval. To je jako byste dali kuchařce vařečku nebo úředníkovi kancelářský papír. No prostě dostala jsem žehličku a myslím si, že jsem nedokázala zakrýt zklamání. Od té doby mi manžel praktické dárky do domácnosti na Vánoce nekupuje. Je fakt, že u nás se k Vánocům dávají knihy a k narozeninám nebo výročí květiny, takže dnes už to má jednoduché.