Havlíčkův Brod - Minimálně týden se na serweru Seznam objevovala hororová reportáž z Domova pro seniory v Ostravě popisující šikanu a týrání tamních obyvatel. Jak se podle autorů reportáže ukazuje, stížnosti se množí, protože podobné věci se dějí i jinde. Případem z Ostravy se nyní zabývá i policie.

Štěpánka Saadouni. | Foto: Deník/archiv

„Šikanu seniorů nejde trestat, máme díru v zákoně,“ šokuje v reakci na reportáž ombudsmanka Anna Šabatová. Vzhledem k tomu, že každý z nás jednou zestárne, měly by se nám nad takovou informací zježit vlasy. To si z nás děláte legraci paní ombudsmanko? Jestliže existuje taková lidská zrůda, která prokazatelně šikanuje, týrá a ponižuje ty, co se nemohou účinně bránit, (bez rozdílu jestli jde o dítě, těhotnou ženu, člověka postiženého tělesně a mentálně či seniora), není snad problém takového jedince potrestat, až zčerná a žádný zvláštní paragraf na to přece nepotřebujeme!