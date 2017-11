Demolici historického domu v Kozí ulici šetří policie

Havlíčkův Brod – Neudělal jsem to úmyslně, jedná se o shodu nešťastných událostí, říká havlíčkobrodský lékař Karel Přibyl. Policie totiž nyní prošetřuje zbourání památkově chráněné budovy v havlíčkobrodské Kozí ulici, který lékař letos koupil. Šetření se děje na základě trestního oznámení.

Před více než dvěma týdny památkově chráněný dům nechal lékař Přibyl údajně zcela úmyslně strhnout. A společně s tím vzala za své i část historických hradeb. Podle policejní mluvčí Stanislavy Miláčkové policie přijala oznámení o poškození kulturní památky, na jehož základě zahájila úkony trestního řízení. Trestní oznámení podalo ministerstvo kultury. Podle lékaře Karla Přibyla se jedná o nešťastnou souhru okolností, nikoliv o úmysl.

"Na začátku letošního roku jsem koupil historickou nemovitost v Kozí ulici. Jednalo se o rodinný dům, který byl prakticky ruinou, a hrozilo, že spadne. Mým cílem bylo tuto nemovitost zrekonstruovat čistě pro radost a oživit hezkou Kozí uličku. Člověk má dělat věci pro potěšení nejen sebe, ale i druhých. Je to možná bláhové, ale pravdivé. Chtěl jsem se pokusit uvést ji do co nejpůvodnějšího stavu, případně v ní zřídit malou kavárničku,“ sdělil k případu památkového objektu v Kozí ulici jeho majitel lékař Karel Přibyl.

O demolici nešlo

Jak zdůraznil, hned na začátku požádal o konzultaci s památkáři, jak má v případu rekonstrukce domu postupovat. „Co se týče projektu rekonstrukce, slovo demolice ani jednou nepadlo. S památkáři jsem se radil na postupu rekonstrukce a obdržel jsem výzvu, abych objekt zabezpečil, což jsem také učinil. Pokusil jsem se střechu nechat zakrýt plachtou, což se nepodařilo a střecha se prolomila. Všechno bylo místními orgány zadokumentováno,“ popsal svůj další vývoj situace Karel Přibyl. Jak dodal, nechal si zpracovat průběžně nezávislé odborné posudky na stav nemovitosti, ze kterých vyplynulo, že dům je v tak špatném stavu, že zřejmě brzy spadne.

Že historický dům nebyl zrovna v nejlepším stavu, potvrzují někteří sousedé. Například Marie Bohuslavová z krajského střediska Českého svazu žen, který sídlí hned v sousedství. „Na ten dům jsme viděli z oken dnes a denně. Střecha se propadala, nikdo se o ten dům nestaral. Byla otázka času, kdy to může spadnout. Je docela možné, že kdyby majitel čekal do toho víkendu, kdy se přes Vysočinu prohnala vichřice, možná by ta nemovitost spadla sama,“ podotkla Bohuslavová.

„Všechna svoje tvrzení mohu doložit příslušnými úředními doklady. Bohužel do celé věci vstoupila jedna nepříjemná okolnost, a sice ohlášená víkendová extrémní vichřice dne 27. 10. 2017. Statik mě varoval, že přední zeď domu musí dolů, jinak hrozí pádem. A já jsem jako majitel za stav nemovitosti zodpovědný, pokud by došlo k neštěstí. Vedle běží provoz ordinace a denně projde mnoho matek s dětmi. Takže stavitel část přední zdi strhl, a aby se tam dostal, tak odsunul stranou i hradební zeď u nemovitosti. Takže není pravdou, že jsem hradební zeď zničil. Tu jsem naopak já nechal na svoje náklady opravit v roce 2000 při stavbě vedlejšího domu, a zároveň k tomuto domu nechal vybudovat opěrnou zeď. Po skončení stavebních prací na nemovitosti se zeď vrátí zpátky na své místo, přesně jak byla,“ vylíčil celou situaci Karel Přibyl.

Co bude dál

Jak dodal, nemá rozhodně v úmyslu vyvolávat v tomto případě nějaké hádky a spory. „Bohužel kolem domu už odstartovala nepříjemná mediální aféra. Měl jsem podanou žádost o vynětí objektu ze seznamu památek a nechal si zpracovat posudky. Podřídím se rozhodnutí úřadů, ale rád bych věděl, co bude dál. Co město Havlíčkův Brod v tomto případě vlastně chce? Ochranu památkové ruiny, nebo zkulturnění historické ulice,“ povzdechl si lékař.

Karlu Přibylovi hrozí postih podle paragrafu 229 zneužívání vlastnictví, který se vztahuje na toho, kdo poškodí či zničí chráněnou kulturní památku. Podle ministerstva kultury jde o zásadní porušení zákona o památkové péči, ministerstvo také zaslalo dopis havlíčkobrodské radnici.

„V souvislosti s demolicí kulturní památky, domu čp. 205 v Kozí ulici, a s poškozením kulturní památky, hradební zdi v Havlíčkově Brodě, jsme se obrátili na Policii ČR s podezřením na spáchání trestného činu a s žádostí o prošetření věci. Písemnost je nyní v procesu expedice prostřednictvím datové schránky a poskytovatelem poštovních služeb. Vzhledem k tomu, že jsme podali trestní oznámení, je zjevné, že jde dle mínění našich odborníků o porušení zákona o památkové péči,“ vyjádřila se mluvčí Ministerstva kultury Simona Cigánková.

Místostarosta města Havlíčkův Brod Libor Honzárek se s ohledem na probíhající úřední řízení k celé věci vyjádřit nemůže. Sdělil pouze, že dům čp. 205 v Kozí ulici byl zapsanou kulturní památkou z roku 1963. Objekt představoval významnou památku prezentující chudinskou výstavbu v období baroka. „Sám za sebe můžu říci, že je mi to velmi líto, takové věci by se skutečně stávat neměly,“ podotkl Honzárek.