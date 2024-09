Poukázat na nebezpečí, které na lidi číhá na vlakových nádražích či železnici a pochlubit se novými vlaky, které již několik měsíců brázdí Vysočinu. To je smyslem akce Den dopravy, který se koná na nádraží v Havlíčkově Brodě.

Akce začíná v pátek 6. září hodinu po poledni. O půl druhé dojde na křest nového vlaku RegioFox, který už po Vysočině jezdí od konce června. „Cestující ho mohou využít na trati z Havlíčkova Brodu do Ždírce nad Doubravou a dál do Pardubic a z Havlíčkova Brodu přes Jihlavu do Telče a Slavonic,“ popsal mluvčí Českých drah (ČD) Filip Medelský.

Zbrusu nový vlak RegioFox, lidově přezdívaný Liška, si mohou lidé na akci prohlédnout pěkně zblízka, a to až do páteční páté hodiny odpolední, kdy akce v Havlíčkově Brodě končí.

Na návštěvníky akce čeká v Havlíčkově Brodě od dvou hodin odpoledne i pestrý doprovodný program. „Návštěvníci se mohou těšit na ukázky zásahu složek Integrovaného záchranného systému, dojde i k simulaci pomoci obětem po zásahu elektrickým proudem a srážky vlaku s automobilem na železničním přejezdu,“ vyjmenoval mluvčí ČD.

Od středy 4. září je v rámci akce na havlíčkobrodském nádraží umístěný i takzvaný Preventivní vlak. Určený je hlavně pro žáky základních a středních škol, kteří ho budou postupně navštěvovat. „V rámci interaktivních expozic Preventivního vlaku jsou mladí lidé přímo konfrontováni s událostmi, které se na železnici odehrály a neměly dobrý konec. Zároveň se potkají se specialisty, kteří u těchto případů zasahují,“ vysvětlil Medelský.

Akci pořádají České dráhy společně s ČD Cargo, městem, krajem, Besipem a Správou železnic.