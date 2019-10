Cílem akce je blíže seznámit veřejnost s činností infocenter. Jak Den informačních center pracovníci pojmou, záleží čistě jen na nich. „Pracovníci infocenter ve čtvrtek 24. října své návštěvníky buď obdarují nějakou drobností, nebo je pozvou na znalostní kvíz, někde jim uvaří kávu nebo čaj apod. Volba nabídky, s níž turistická informační centra do dne infocenter přichází, je na každém jednotlivém pracovišti,“ potvrdil za asociaci Jan Matouš.

Dárečky si pro příchozí připravili i v chotěbořském informačním centru. „S kolegyní Anetou Krčálovou jsme si pro návštěvníky připravily úsměv na rtech, občerstvení v podobě kávy a drobný dárek jako je náramek s nápisem I ♥ Chotěboř, reklamní propiska a balonek s logem asociace. Těšíme se na všechny od 8.00 do 16.30 hodin,“ pozvala Marketa Kadlecová z chotěbořského infocentra.

Do akce se zapojí i krucemburské a přibyslavské informační centrum. Také tady čeká na návštěvníky něco dobrého na zub a drobné dárky. Přibyslavští navíc lákají na vstup do muzea zdarma. „Při vstupu do muzea lidé dostanou hledačku, kterou když vyplní, tak za ni dostanou dáreček,“ prozradila Marie Blažíčková z přibyslavského infocentra.

Zájem o akci z řad pracovníků informačních center byl nad očekávání velký. „Nevěděli jsme, jaký zájem pracovníků infocenter tato akce vyvolá. Říkali jsme si, že to zkusíme, i kdyby se jich do Dne TIC zapojilo jen několik desítek. Podle prvotního průzkumu již na začátku projevilo zájem zhruba 50 infocenter, ale konečný výsledek zapojení takřka 180 informačních center z celé České republiky je fantastický“ neskrýval nadšení Matouš.