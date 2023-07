Na budově jsou stále znát následky požáru. Opadaná omítka, rozbitá okna. Střecha shořela, je zakrytá plachtou. Vzadu na dvoře leží obrovská hromada odpadu, zřejmě zbytky ohořelého zařízení. Obyvatelé domů v okolí o vile už mluví jako o baráku hrůzy. Jana Zadinová chodí kolem z práce. „Když je tma a jdu z odpolední směny, ve sklepě se svítí. Zřejmě v té barabizně někdo žije, ale mě by tam nikdo nedostal,“ poznamenala.

Vila opravdu není pustá. „Mám tam člověka, který ji hlídá. Po tom, co jsem zažil, nechci riskovat,“ říká majitel. Jak dodává, za vším stojí lidská zášť.

Podle hasičů byla ale na vině nedbalost. „Vyšetřovatel stanovil jako příčinu vzniku požáru nedbalostní jednání při kouření,“ sdělila Deníku aktuálně mluvčí hasičů Petra Musilová.

Podobně hovoří i policejní mluvčí Dana Čírtková. „Ze založení požáru byl obviněn muž, kterého jsme v srpnu roku 2021 obvinili z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ sdělila.

Petr Švec pronajal horní patro vily společnosti Habich se sídlem v Pelhřimově. „Společnost měla patro užívat částečně k bydlení, dílem jako kanceláře. Požár ve vile vznikl v části, která nebyla určená k bydlení. Přesto tam bezdomovec M.P., který požár údajně způsobil, bydlel,“ popisuje Švec okolnosti předcházející požáru.

Způsob, jakým vznikl, se mu dodnes nelíbí. „Bylo to na třech místech současně. To je zvláštní. S firmou Habich jsme nevycházeli. Například jeden z jejich nájemníků do vily zatáhl štěnice. V době, kdy vila shořela, probíhala zrovna mezi mnou a společností Habich výpovědní lhůta,“ doplnil Švec.

Petr Švec pořád dostává nabídky, aby vilu prodal. „Oficiálně ty nabídky jdou z různých míst, ale já si myslím, že za nimi stojí jeden konkrétní člověk,“ domnívá se Švec. Vilu prodávat nechce. „Škoda je přes 11 milionů. Podle policie bych měl požadovat náhradu škody po tom, kdo požár údajně způsobil. To je směšné. Ten člověk je bezdomovec a vinu vzal na sebe,“ říká Švec.

Společnost Habich, jejímž majitelem je Arnošt Habich, podobné spekulace odmítá. „Pokud má pan Švec domněnky, je tu policie. Já se k tomu vyjadřovat nebudu, už nevolejte“ řekl naposledy Deníku.

Požár ve vile začal kritického dne před půl třetí ráno. Na místě zasahovaly tři profesionální jednotky a šest sborů dobrovolných hasičů. Ti tehdy museli evakuovat dvacet sedm lidí v tamější ubytovně.

Zdeněk Havlíček, jednatel společnosti Brodská plynárenská, popsal následky požáru. Právě jeho firma totiž byla jedna z těch, které v budově sídlily. „Bude trvat hodně dlouho, než se to povede dát do původního stavu,“ poznamenal.

Nájemníci přišli při požáru o všechno. „Kanceláře tam mělo šest našich zaměstnanců. Každý měl svou tiskárnu, počítač, dva monitory. Byla tam i televize, skenery, obrazy, nábytek na míru. Osobně materiální škodu odhaduji na šest set tisíc korun,“ odhadl Havlíček. Petr Švec chce poškozenou vilu obnovit. Popsal Deníku, jak s ní naloží. Podkroví chce předělat na byty. Přízemí a první patro na kanceláře.

Šupichova vila v Havlíčkově Brodě

Šupichova vila stojí v lukrativní lokalitě na rušné městské třídě v Havlíčkově Brodě.

Postavil ji v roce 1881 v novorenesančním stylu známý brodský stavitel a člen rady města Josef Šupich, žák známého architekta Josefa Zítka, autora původního projektu Národního divadla v Praze.

Největší slávu zažila v 19. století a v době První republiky. Stavba je památkově chráněna od 1. září 2010 jako kulturní památka.

Chátrá od 6. června 2021 kdy ve vile vypukl ničivý požár a nadělal škody za 11 milionů. Od té doby je vila neobyvatelná, majitel ji prodat nechce.