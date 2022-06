Vysočinské ryby tak tvoří desetinu celorepublikové rybí produkce. „Celková produkce ryb dosahuje asi jednadvacet tisíc tun. Množství ryb vylovených z místních rybníků a chovných zařízení se za posledních sto let mnohonásobně zvýšilo. Zatímco začátkem dvacátého století to bylo 2 600 tun, v padesátých letech asi pět tisíc tun ryb, v osmdesátých a devadesátých letech se produkce zvýšila až na současnou hodnotu,“ uvedla Eva Neuwirthová z tiskového centra Kraje Vysočina. Nejvyšší zastoupení má v kraji tradiční kapr, a to devadesát procent.