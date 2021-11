Zvířátka pomohou dětem zvyknout si na pobyt v Psychiatrické nemocnici. S tím nápadem přišel Fokus Vysočina ve spolupráci s knihovnou. „Ke sbírce nás inspiroval doktor Tomáš Havelka, primář oddělení, který byl naším hostem na festivalu Život on-line/život off-line. Na festivalu nám odpovídal na otázky týkající se rizik života na síti a odborné pomoci,“ informovala mluvčí Fokusu Jana Kudrhaltová.

Když dítě nastoupí do nemocnice, hospitalizace trvá 6–8 týdnů. Plyšáky na oddělení dostávají děti, aby jim příchod do neznámého prostředí co nejvíce zpříjemnili. „Hlavně ale plyšáky používají jako ceny do soutěží, kterých je během hospitalizace mnoho. Cílem soutěží je opět co nejvíce zpříjemnit pobyt, aby léčba probíhala v podmínkách připomínajících letní tábor,“ upřesnila. S potřebným množstvím plyšáků pro děti v Psychiatrické nemocnici pomohli dobrovolní dárci. Neponičené plyšáky nosili od začátku listopadu do Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra nebo do chotěbořského Fokusu. „Byla jsem překvapená, jaké množství hraček se sešlo. Byly jich plné pytle,“ řekla vedoucí knihovny v Chotěboři Pavla Dymáčková.

Plyšové hračky putují nejen na brodskou Psychiatrii, ale Fokus plánuje podělit i dětské oddělení v sousední nemocnici.