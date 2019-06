Pořadatelé si akcí slibují, že se díky ní změní pohled na myslivce. „Nás k tomu v podstatě donutily okolnosti, protože názor na myslivce je takový jaký je. Říkali jsme si, jak alespoň skromnou měrou přispět, abychom obrázek té naší pravé české myslivosti trošku posunuli. A tak nás napadlo toto,“ vyprávěl Marek Vágner, člen rozsochateckého mysliveckého spolku.

Po zámeckém parku byla rozmístěná různá stanoviště, na kterých děti plnily nejrůznější úkoly, které se vztahovaly k myslivosti. Čekaly na ně tak poznávačky, střílení ze vzduchovky, házení míčků, lezení tunelem nebo třeba hledání zvířátek. „Přiznám se, že najít je pak po akci, někdy dělá problém i nám,“ zasmál se Vágner. Nechyběla ani ukázka troubení.

Největší úspěch však u dětí sklidila ukázka sokolnictví. „Máme tady výra velkého, puštíka bradatého, sovu pálenou, kulíška nejmenšího, sokola, raroha, káně Harrisovo a poštolku. Dravců máme více, ale dnes jsme přivezli alespoň těchto osm ptáčků,“ popsal František Adámek ze soukromé záchranné stanice Vavřinec. Všichni ptáci měli jména. Nereagují však na ně, ale na tón hlasu sokolníka.

Někteří ptáci z této záchranné stanice byli po úrazech. „Jsou třeba po srážce s autem nebo vrazili do prosklených protihlukových bariér. Máme tady ale i ptáky, kteří pochází z umělých odchovů,“ prozradil Adámek.

Handicap však nebrání jejich vycvičení. „Samozřejmě lépe se cvičí mladý dravý pták, než starší, ale že by to byl vyloženě problém, to ne. S výjimkou soviček. Ty když nemáte odmalinka, tak hrozně špatně všechno chápou a výcvik pak může trvat i několik let,“ doplnil.

Právě inteligence sov je diskutabilní. „Sova je symbol moudrosti, dokonce ji mají ve znaku některé vysoké školy, ale chytré skutečně nejsou. Jsou to velice hloupá zvířata zhruba na úrovni slepice. Moudrost k nim byla zařazena díky pověsti o bohyni moudrosti Pallas Athéně, která měla sovu,“ vysvětlil Adámek.

Na akci zavítala zhruba stovku návštěvníků. Poprvé i Denisa Nejedlá z Chotěboře. „Jsem tady se synem, který má rád zvířata a pobyt v přírodě. Vyrazili jsme sem, protože jsem chtěla, aby se syn dozvěděl něco nového a je to moc příjemné. Hned na začátku nás zaujaly vydělané kůže a pak se nám líbila i ukázka dravců, i když z té jsme stihli jen konec. Příští rok určitě vyrazíme znovu,“ pochválila Nejedlá.

Zájemci si mohli koupit i knihy spojené s myslivostí, a to V zajetí lovecké vášně od Václava Augustina a Můj život s jednou neobyčejnou srnou od Kláry Hanoldové. Právě autorka druhé zmíněné knihy byla přítomná i osobně.

„Knížka je o srnečce Štěpánce, která se ke mně dostala díky lidem, kteří ji v dobré víře sebrali z přírody, protože si mysleli, že je tam sama. Vrácení zvěře, pokud ji máte nějakou dobu doma, je ale téměř nemožné, protože srna už to srnče nepřijme. Tak jsme se ji pokusili odchovat a ono to vyšlo. Dnes už je dvouletá, je zpět ve volné přírodě. Je to tedy takový příběh o ní, čím jsme si procházeli a nechybí ani fotografie. Samozřejmě je tam i zmínka o tom, aby děti věděly, že nemají zvíře z přírody brát,“ přiblížila Klára Hanoldová.

Se „svou“ srnou se Klára Hanoldová stále vídá. „Štěpánku se každý den ve stejnou hodinu vrací. Přijdu na kraj lesa, zavolám a Štěpánka přiběhne. Je zvyklá, že spolu chodíme na procházky. Aby se jí něco nestalo, nosí reflexní obojek na suchý zip, ale já ji poznám i bez obojku,“ dodala s úsměvem spisovatelka.

Termín Dnu s myslivostí je pohyblivý. Fakt, že letos vyšel zrovna na Den dětí, je čistě náhoda. „Musíme vždy sladit termíny s akcemi na zámku. Vždy se to ale snažíme směřovat na červen, protože je měsícem myslivosti,“ uzavřel Vágner.