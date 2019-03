Ilustrátor Adolf Dudek je ve zhruba hodinovém programu postupně zavedl do čtyř zemí světa, a to do Grónska coby eskymák, do Ameriky jako indián, v paruce černocha do Afriky a poslední zastávkou byla Čína. Děti se tak díky Cestovatelskému kreslení pobavily a zároveň i přiučily, co je například pro dané země typické, jaká zvířata tam žijí či jaká tudy protéká nejdelší řeka.