Vojtěch Linha přišel s manželkou na Vysočinu z Brna. Už tam učil ve školce. „Studoval jsem původně chemickou fakultu. Ale pak jsem zjistil, že chemika dělat nechci. V té době jsem v Brně v mateřské školce vedl kroužek šikovných ručiček. Ředitelka mi nabídla, jestli nechci dělat ve školce asistenta. Nakonec jsem si doplnil vzdělání, abych tam mohl pracovat,“ popsal Vojtěch Linha jak se stalo, že se z chlapa jako hora stane učitel v mateřské školce.

Jak zdůraznil, je to úžasná práce. Psychicky pozitivní a on se v dětském světě cítí šťastnější, než kdyby celý den seděl v laboratoři byť za víc peněz.

I když muži v této profesi jsou pro okolí bílé vrány. „To je pravda. Když jsem přišel poprvé do třídy mezi děti, ty se s mou přítomností vyrovnaly během deseti minut. Některé rodiče to ale překvapilo. Děti ještě nemají předsudky. Ty se učí od dospělých,“ konstatoval Vojtěch Linha.

Svoje malé svěřence Vojtěch oslovuje kamarádi, nebo zajíčci. Malým slečnám říká princezno, klukům hrdino. Stará se o 22 dětí ve věku od tří do čtyř let, učí je i angličtinu. Podle jeho názoru chlap do mateřské školky patří.

Jako mužský vzor, ale i proto, že se muži nebojí experimentů a jsou schopni měnit hry a zábavu podle nálady dětí. „Děti se nesmí nudit. Je potřeba je bavit, vymýšlet programy, umět je zaujmout,“ zdůraznil učitel. I podle názoru ředitele základní a mateřské školy ve Ždírci Oty Bence muž do mateřské školky patří stejně jako žena, ale je jich moc málo.

To potvrdilo i Ministerstvo školství. „V mateřských školách je mužů tradičně nejméně. Příčin je celá řada. Situace je podobná ve všech evropských zemích, kde především na úrovni předškolního a školního vzdělávání převládají ženy,“ sdělila mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

V mateřských školách se muži v Česku počítají dokonce jen na desetiny procent. Proč je jejich tak málo, na to odpověděl pedagog a školský metodik Michael Novotný. „Proč nejsou muži v mateřských školách? Spíš proč tam jsou hlavně ženy. Protože ženy mají doma muže, který vydělá dost peněz a zabezpečí rodinu. Přiznejme si, že plat je hlavní problém, že v mateřinkách je mužů jako šafránu. A proč by tam muži měli být? Odpověď také není těžká. Dětem chybí mužský vzor. Spousta rodin je neúplná a v našem přefeminizovaném školství se děti setkají s mužskou autoritou snad až na střední škole, “ zdůraznil Novotný.

Dále je to otázka organizační. Žádná mateřská škola není připravena na příchod kolegy-učitele do „mateřinky“. Nikdo v dřívějších dobách, kdy se tyto objekty stavěly, nemyslel na oddělené WC, samostatné šatny – zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. V minulých dobách si asi nikdo nedovedl představit, že by mohly ženy jezdit v tanku, dělat vrcholné manažerky a muži učit v mateřských školách.