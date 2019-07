„Každý týden je určeno nějaké hlavní téma, které budeme celý ten turnus řešit, a podle toho se odvíjí náplň tábora samotného. S dětmi, co tu jsou s námi nyní, se tak zabýváme nejvíc sci-fi a roboty,“ prozradila Juliána Sedláková, hlavní vedoucí celého tábora.

„V rámci celého týdne nacvičujeme divadlo, které je nějakým způsobem provázané s hlavním tématem daného turnusu a poslední den se pak předvádí rodičům,“ pokračovala Sedláková.

Na děti ale krom nacvičování čeká celá řada jiných aktivit. Na představení si mimojiné musí nachystat kulisy a připravit vlastní kostýmy. Táboroví vedoucí se snaží i o to, aby se mladí účastníci tábora vyžili i aktivně. Krom jiného je berou v rámci každého turnusu na výlet, nebo na některé z brodských hřišť, kde se mohou i dle libosti vysportovat.

„Jeden den s dětmi jezdíme na nějaký výlet. Většinou vyrážíme do údolí řeky Doubravy, nebo i do jihlavské Zoo. A během zbývajícího prostoru se snažíme o to, aby se dostali alespoň párkrát na nějaké hřiště, a měli tak program co nejpestřejší. Dále také hrajeme různé další hry, „ dokončila Sedláková.

Tábor je schopný přijmout maximálně dvacet dětí s tím, že počet účastníků jednotlivých turnusů se poměrně mění. Obvyklým táborníkům zpravidla bývá mezi pěti a dvanácti lety. „Máme tu i pár dětí s ADHD, takže se zvládáme postarat i o ně. Zároveň můžu říct, že těch dvacet dětí je takové maximum, více bychom jednak ani nemohli a asi bychom je pak sotva zvládali, „ uzavřela Sedláková.

Tábor samotný je podporován penězmi z Evropského sociálního fondu a operačního programu Zaměstnanost. „Kromě Havlíčkova Brodu se pořádají ještě takovéto příměstské tábory i v Ledči nad Sázavou. Tam je má na starosti ale úplně jiná skupina lidí,“ dokončil Martin Sedlák, jednatel brodského klubu.