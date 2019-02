Během odpoledne děti příchozím předvedly ozoboty, blueboty, legoboty, práci s 3D tiskárnou, programovatelné elektronické stavebnice Arduino, speciální vzdělávací 3D software s využitím rozšířené reality, modelování ve 3D ale i zábavné chemické a přírodovědné experimenty. „Máme několik kroužků, kde si děti zkouší práci z těmito technologiemi, ale postupují i do běžných hodin. Hodně se to týká biologie nebo třeba informatiky, kde hodně používáme malé ozoboty,“ přiblížill ředitel školy Ota Benc.

Vzdělávací odpoledne na škole lidé neviděli poprvé. „Už jsme jedno robotické odpoledne nachystali na začátku prosince, to ale byla jen taková ochutnávka toho, co jsme si nově pořídili. Říkali jsme si, že bychom to mohli zopakovat, aby děti předvedly, co zajímavého umí a co se ve škole může dít,“ pověděl Benc.