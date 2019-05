Perun Hluboká se dal s dětským domovem dohromady o Vánocích. „Loni před Vánocemi jsme se domluvili s ostatními členy, že uděláme finanční sbírku, a poté peníze věnujeme právě dětskému domovu v Nové Vsi. Tam jsme zjistili, že jsou děti docela sportovně nadané a naše dračí lodě je moc zaujaly, tak jsme se dohodly, že uspořádáme závody,“ zavzpomínal na začátky spolupráce jeden z organizátorů Štěpán Janáček.

Nejprve na děti čekal fotbalový zápas. „Zahrály si přátelský fotbálek proti našim hráčům. Hrálo se dvakrát dvacet minut a nakonec dětský domov zvítězil 5:2,“ prozradil Janáček. Do zápasu se zapojily i tři dívky. Jednou z nich byla patnáctiletá Dáša. „Myslím si, že na to, že jsme hrály proti dospělým mužům, tak to bylo moc fajn a ostudu jsme si rozhodně neudělaly,“ vyzdvihla Dáša.

Ve fotbálku děti suverénně vyhrály a poté na ně čekaly závody na dračích lodích na rybníku Řeka. Soutěžily celkem tři týmy složené jak z členů Dragona, tak z dětí. „Nejprve jsme si řekli něco o lodích, technice a jak se má správně sedět. Poté jsme si dali tréninkové jízdy, na které navázaly samotné závody,“ přiblížil Janáček.

Jízdu na netradičních plavidlech si děti moc užily. „Dračí lodě byly dobré, i když jsem z nich trošku mokrá. Strašně moc jsem si to užilo, líbilo se mi to tady a určitě bych si to zase někdy zopakovala,“ ocenila Dáša z dětského domova.

Do jedné z dračích lodí usedla i ředitelka domova Etela Coufalová. „Myslím si, že je to perfektní aktivita. Děti vidí závody v televizi a myslí si, jak je to jednoduché, ale potom, když jsme museli opravdu máknout, tak jsme se opravdu zapotili,“ zasmála se ředitelka. „Je to hlavně o souhře a poslouchání bubnu. Musí respektovat bubeníka a do budoucna by to pro ně mohlo mít přínos i po této stránce,“ zamyslela se Coufalová.

Za odměnu pak malí závodníci dostali medaile, pohár a také obraz na památku. „Máme jednu členku, která má strašně šikovnou dceru, která nádherně maluje. Na obrazu je dračí loď s krásným citátem, aby na nás děti měly hezkou vzpomínku,“ doplnil Janáček.

Nedělním odpolednem ale společná spolupráce dětského domova a Perunu Hluboká nekončí. „Říkali jsme si, že se jim nějak odvděčíme a naplánujeme nějakou akci na podzim u nás v domově. Nejspíš to bude volejbal nebo nohejbal,“ nastínila plány do budoucna Coufalová.