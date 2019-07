Do přírody na tradiční tábořiště se vydaly o posledním červnovém víkendu i děti z Pelhřimova a okolí. Konkrétně na základně pelhřimovského Domu dětí a mládeže Chaloupky u Nového Rychnova teď táboří 52 dětí. „Letošní tábor se nese v duchu expedice Archeo, kdy si táborníci hrají na výzkumníky a snaží se najít starý egyptský poklad,“ prozradila jedna z vedoucích tábora Dominika Benešová.

Táborový program ale musí tamní organizátoři neustále upravovat kvůli počasí. „Bouřka nás v pondělí úplně nezasáhla. V okolí jsou ale popadané větve a někde i stromy. U nás byl velký vítr, takže jsme dětem ze stanů přestěhovali věci do budovy, kde i přespaly,“ řekla Dana Kalinová z Domu dětí a mládeže Pelhřimov.

Trávit příliš času v lese nemohly v pondělí ani děti u hájenky Černé lesy nedaleko Brtnice na Jihlavsku. „Nám se bouřka naštěstí docela vyhnula, ale byl poměrně silný vítr. Kvůli tomu, že jsou lesy kolem nás slabé a jsou napadlé kůrovcem, tak jsme museli děti z lesa vyhnat. Jsou ubytované v chatkách po čtyřech, kde je to bezpečné. Když by bylo nejhůř, tak bychom je mohli stáhnout do hlavní budovy,“ sdělil Petr Prokop z Domu dětí a mládeže Jihlava.

U zmíněné hájenky hledají děti do neděle 7. července bájný poklad. „První běh, který je pro děti od 7 do 15 let, jsme nazvali Mise Ohnivý lev aneb cesta kolem světa. Děti tak putují zeměmi a hledají různé klíče, aby mohly najít bájný poklad. Včera byly v Rusku, dnes jsou v Austrálii. Poznávají zdejší památky, aby dostaly nějakou další indícii, kde najít klíč. Občas jim to hledání znepříjemňuje nějaký padouch,“ nastínil Petr Prokop průběh celotáborové hry.

Téměř u konce je tábor výtvarného tvoření v Novém Jimramově na Žďársku, kde děti od 29. června kreslí zátiší, portrét či krajinu, malují společně s hudbou, učí se ubrouskovou techniku, zkouší sochařinu na modelovém pískovci a mimo jiné také tvoří interaktivně s barvami.

Naopak na první běh letošního dětského tábora v Orlických horách se v těchto dnech chystá Květuše Cempírková z AZ Centra Havlíčkův Brod. „Ve středu jedu nakupovat všechny potraviny na tábor a ve čtvrtek vyrážíme. Tentokrát jedeme díky státnímu svátku o den dříve, takže s dětmi pojedeme ještě na výlet,“ prozradila Květuše Cempírková.

Soutěže, hry a krásnou přírodu si budou moci malí táborníci užít ve Zdobnici v rámci tábora nazvaného Týden malých dobrodružství. „Děti se mohou těšit na kamarády, zábavu a na týden strávený v přírodě bez počítačů a mobilů. Na každý den máme připravených zhruba pět her, kdy mezi sebou soutěží děti, ale i vedoucí,“ poznamenala Cempírková.

Dodala také, že největší zájem mají děti o příměstské tábory. „Všechny příměstské tábory máme letos naprosto přeplněné. Je o ně obrovský zájem. Dříve byl zájem především o pobytové tábory, ale teď ani velké děti nechtějí nikde spát. Chtějí ráno odejít z domova a večer přijít k mamince,“ přemítala Cempírková.

Během loňského léta tábořilo na Vysočině celkem 26919 dětí na 276 táborech. Po celé republice se loni podle údajů ministerstva zdravotnictví rekreovalo celkem 227655 dětí. To je nejvyšší číslo minimálně od roku 2012, kdy resort uvádí podrobné informace.