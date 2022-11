Pro dívku bylo úlevou, že si mohla vlasy zkrátit. „Hodně sportuje a hraje volejbal, takže se na kratší účes těšila. Je to při pohybu příjemnější. Dlouhé vlasy jsou sice hezké, ale vyžadují velkou práci a péči. Je to starost,“ prozradila maminka Martina Kloknerová.

Zdroj: Se souhlasem agentury Dobrý den

Róza Kloknerová jde ve šlépějích rodičů. „S manželem chodíme darovat krev, byli jsme i v registru dárců kostní dřeně. A dceři vlasy rostou extrémně rychle. Průměr je jeden centimetr za měsíc. Přišlo nám proto škoda je vyhodit. Doma jsme zjistili, že je můžeme darovat i v jihlavském kadeřnictví. Původně jsme ani nevěděli, že se nějaký rekord podaří,“ popsala začátky Kloknerová.

V Česku je Róza jediná, kdo pomáhá v tak mladém věku a v takovém rozsahu. Může dokonce jít i o evropský unikát. „S něčím takovým jsem se ještě nesetkal. Je to něco naprosto výjimečného. Rekordní je už to, že vlasy poprvé darovala ve čtyřech letech. V Česku rozhodně není někdo podobný. Nemáme ani žádnou informaci, že by takový dárce byl v Evropě. Ale vyhlásili jsme to jako český rekord, protože nemáme sílu prověřit všechny státy,“ řekl Deníku Miroslav Marek z Agentury Dobrý den, která rekordy zaštiťuje.

Na jednu paruku jsou potřeba vlasy od pěti až šesti dárkyň



Vlasy by měly být dlouhé přibližně třicet centimetrů



Vlasy mohou být přírodní, nabarvené i melírované



Alopecie je nemoc, která způsobuje vypadávání vlasů

Dívka vlasy poprvé darovala v roce 2017. Poté si je pro nemocné nechala ostříhat v letech 2019 a 2020. Vlasy pokaždé měřily od pětadvaceti do třiceti centimetrů. Rózu Kloknerovou pravidelně stříhá kadeřnice Šárka Křížová z Jihlavy. „Je speciální stříhat rekordmanku, to nebývá každý den. Navíc v kadeřnictví bývám se zákaznicemi sama. Takže to bylo jiné i v počtu lidí okolo,“ přiblížila.

Křížová zároveň ve středu darovala sto sedm culíků nadaci Gracie, která dárcovství vlasů podporuje. „Spolupracujeme tři roky od doby, kdy mě oslovili. Každým rokem se podaří vlásků dát víc a víc. Hlavní podmínkou darování je délka, která by měla dosahovat třiceti centimetrů. Zákaznice už jsou na to u mě zvyklé. Když si chtějí vlasy zkrátit, jdou do toho s tím, že je darují,“ popsala kadeřnice.