Maximální počet přijímaných dětí podle vedoucí souboru Evy Pejchalové určený nemají. „Letos bychom přivítali více dětí do staršího oddělení, to znamená školáky. Máme ale zájem i o muzikanty. Kontrabas máme, ale chybí houslisté, klarinetisté, hráči na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, případně violu. Přivítali bychom i vedoucí na pohybovou výchovu,“ vyjmenovala Eva Pejchalová.

Zájemci se mohou přijít podívat na zkoušky, aby věděli, do čeho jdou. „Starší děti zkouší v úterý a ve čtvrtek od 15.15 do 17 hodin a předškoláci ve středu od 15.15 do 16.15 hodin,“ pozvala potencionální uchazeče Pejchalová.

„Talent dětí nezkoumáme, nejdůležitější je zájem a souhlas rodičů. Často se stává, že děti zájem mají, ale ztroskotá to na rodičích. Ti mají samozřejmě hlavní slovo. Rodičům pak podrobně vysvětlíme, jak to u nás v souboru chodí. Informovat se mohou i na našich webových stránkách,“ přiblížila Pejchalová.

Světelský folklorní soubor má v současné době 26 členů. „Každé dítě si rádo hraje, má zájem se hýbat i říkat básničky. Věnujeme se tanečním hrám a tanečkům, nenecháváme spát lidová říkadla. Písničky nás zajímají nejenom lidové, ale všechny dětské,“ pověděla Pejchalová.

Škubánek letos zároveň oslaví významné jubileum. „Chystáme se na oslavu 35. narozenin souboru a setkání bývalých členů. Uskuteční se 19. října u nás ve Světlé nad Sázavou. Pozvali jsme si kamarády z Malé Kalamajky z Havlíčkova Brodu. Dále přijedou i přátelé z polské Wawolnice. S těmi se setkáváme už 19 let a navštívili jsme se celkem osmnáctkrát. Kromě tance poznáváme navzájem své země,“ prozradila vedoucí souboru.

Členové Škubánku ale nejezdí jen do Polska. „Byli jsme už v Nizozemí, Slovinsku, Francii, Chorvatsku a v Rakousku. Stihli jsme toho za 35 let už hodně. Škubánkem prošlo na 450 členů. Někdo se zdržel krátce, někdo chodil i 14 let. Přátelství dětí souboru si odnášejí i do dospělosti,“ vyzdvihla Pejchalová.

A kde mohou zájemci malé tanečníky a muzikanty vidět v nejbližší době? „Začali jsme 1. září v chráněném bydlení ve Světlé. V sobotu 5. října se zúčastníme slavnostního otevření nové školy v Okrouhlici a těšíme se i na vánoční vystoupení ve skanzenu na Michalově statku v Pohledi u Světlé,“ odpověděla Pejchalová.