Developerskou smršť zažívá město Světlá nad Sázavou. Podle tajemníka světelské radnice Jiřího Moučky stavělo město naposledy byty blízko domova důchodců, a to ještě se státní dotací. Pak se dvacet let nedělo nic. Teď se developeři ve Světlé předhánějí. K mání bude ve městě do roka až šedesát nových bytů a nové parcely. Byty stavějí ve městě letos dvě soukromé společnosti. V lokalitě na Bradle a v ulici Lánecká.