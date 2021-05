Přestavbou projde pavilon interny, gynekologie, dětské oddělení a kuchyně. Práce začnou na podzim, budou stát zhruba devět milionů korun. „V budově řemeslníci navíc vymění okna, rekonstrukce čeká také pokoje na gynekologii,“ upřesnila mluvčí nemocnice Petra Černo.

Prostory kuchyně a jídelny se dočkají nové vzduchotechniky. Jak zdůraznila mluvčí nemocnice, stavební práce bude nutné sladit s činností jednotlivých oddělení. „Termíny úprav jednotlivých oddělení jsme začali projednávat, podle toho se bude odvíjet harmonogram prací,“ upřesnila.

To, že by se měla celá nemocniční oddělení během stavebních prací masově přestěhovat, nehrozí. S další rekonstrukcí areálu počítá nemocnice v příštím roce. „To připravujeme kompletní přestavbu infekčního pavilonu a budovy ředitelství,“ poznamenala Černo.

Zřizovatelem nemocnice je Kraj Vysočina. „Kraj už vybral zhotovitele, práce by měly stát kolem devíti milionů korun. Opravy si vyžádají některé přesuny oddělení, ale nečekáme, že by stavba nějak omezila zdravotní péči. Není ale vyloučené že do průběhu stavebních prací zasáhne nová epidemická situace,“ poznamenal hejtman Vítězslav Schrek.