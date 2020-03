Prostory také častěji čistí. Jeden stojan s dezinfekcí je cestujícím k dispozici i na nádraží v Havlíčkově Brodě. Podle nádražní ochranky ho občas i někdo použije, ale často to není. V době návštěvy Deníku to udělala pouze jedna cestující Věra Svobodová z Mírovky, s podmínkou, že si nepřeje fotografovat.

"Přijela jsem na nákup a k doktorovi do Brodu vlakem, kde je spousta bacilů a chci si po cestě umýt ruce. Samozřejmě že mám obavy z nákazy, kdo by neměl, nejsem už nejmladší o to je to horší," konstatovala cestující.