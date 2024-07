Stovkami žádostí je zavalený stavební úřad v Jihlavě. Úředníci je budou vyřizovat v papírové formě jako do konce června. „Je to neskutečný nápor jak na podatelnu magistrátu, tak na pracovníky stavebního úřadu – stohy a stohy dokumentací a žádostí, většinou neúplných, ve kterých chybějí doklady a podobně,“ přiblížil situaci vedoucí stavebního úřadu Michal Jarco. Podle něj v Jihlavě zaznamenali tisíciprocentní nárůst žádostí a jsou extrémně zahlceni.

Žádosti podané do konce června nebudou úředníci vyřizovat v nově zavedeném informačním systému. Nové žádosti, které se od prvního července podávají přes Portál stavebníka, v Jihlavě ještě v pondělí odpoledne neevidovali. „Jestli funguje Portál stavebníka, to je otázka pro někoho jiného,“ pokrčil rameny Jarco.

Jisté ale je, že informační systém pro úřady nefungoval. Stavební úřady napříč republikou se od rána potýkaly s nefunkčními částmi programu pro zpracování digitálních žádostí o stavební povolení. Některým úředníkům se údajně do informačního systému nepodařilo ani přihlásit. Přitom je třeba zmínit, že už samotná dodávka výkonných počítačů nebyla bezchybná. Některé notebooky byly s koncovkami pro britskou síť, v Česku tedy nepoužitelné. Instrukce pak města dostala až na poslední chvíli.

Jarco v pondělí odpoledne sdělil, že se do informačního systému stavebního řízení v Jihlavě dostávají bez problémů, ale namísto záměrů týkajících se Jihlavy tam vidí celou republiku. „To, že systém nebyl odzkoušený, je velký problém. Také časová kapacita a počet školení pro práci s novým systémem byl podle nás absolutně nedostatečný. Dokonce nám nebyl ani předvedený praktický postup od podání žádosti, přes provedení jednotlivých úkonů v řízení, jejich podepsání a vypravení, i když na on-line školeních to řada sledujících několikrát požadovala,“ uvedl vedoucí jihlavského stavebního úřadu.

Stavební úřad je zahlcený také v druhém největším městě Jihlavska, v Třešti. „Potýkáme se s tím, že spousta stavebníků využila poslední červnové dny a podala papírová podání. Myslím, že podle nového stavebního zákona dnes nikdo nic nepodával,“ řekl v pondělí odpoledne starosta Vladislav Hynk.

Obdobná slova zní z Telče. „Koncem minulého týdne to byl mazec, to bylo podání opravdu hodně. V pátek jich za jediný den bylo osmdesát, obvykle jich je kolem deseti,“ sdělil Deníku starosta Vladimír Brtník. Pracovnice sekretariátu byla ten den v práci déle, aby vše zaevidovala. Nyní radnice očekává, že by mohlo být, co se nových žádostí týká, volnější. Úředníci se ale rozhodně nudit nebudou.

Poměrně smířlivě situaci komentoval starosta Brtnice Jan Přibyl. „Vše dokážeme posoudit až za čas, třeba za měsíc. Bude to změna pro žadatele, ale kdo mohl, podal si žádost už v červnu,“ zhodnotil. Podobně jako ostatní žadatele, i městský úřad v Brtnici se snažil požádat o veškerá povolení ještě během června.

Kritický byl místostarosta Polné Martin Bohdálek. „Je to velký problém. Řešili jsme to už v červnu a byli jsme od pana ministra a jeho podřízených ujišťováni, že problém vidíme jenom my. Všechno mělo být v pořádku, dobře nastavené a připravené. Proběhlo i kolečko v Senátu, které zajišťoval Miloš Vystrčil, ale k velkým změnám nedošlo," popsal místostarosta. „To, co jsme čekali, nastalo," dodal.

Bohdálek nyní věří, že do budoucna bude vše v pořádku. Je potřeba dát tomu čas. „Nechápu, proč ministerstvo neodložilo účinnost na pozdější datum, kdy bude všechno vyřešené a fungovat. Teď budeme stejně čekat tu dobu, na kterou to mohlo být odloženo, kdy se vše usadí,“ uzavřel.