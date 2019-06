Na trať letos vyběhlo 250 malých i velkých závodníků. Druhý ročník Monkey Race nabídl kromě hlavního závodu pro dospělé i dětskou trasu. „Letos jsme akci pojali rodinně, aby si u nás přišli na své malí i velcí sportovci,“ řekl hlavní organizátor a zakladatel závodu Lukáš Blažek.

Dopoledne tak patřilo dětskému závodu Monkey Race KIDS. „Na trať dlouhou 1,5 kilometru vyběhlo 79 dětí ve věku od 3 do 15 let, které překonávaly celkem deset překážek. Mezi nejmladšími závodníky jsme nehledali vítěze, všichni šli do závodu naplno a zaslouženě si odnesli medaili a malou odměnu,“ pochválil odhodlání nejmenších účastníků Blažek.



Mezi dospělými šlo naopak o každou vteřinu. Ze 190 závodníků překonal trať dlouhou 6,5 kilometru s 26 překážkami nejrychleji Stanislav Zápotočný, a to za 33 minut a 25 vteřin. Mezi ženami byla s časem 42 minut a 47 vteřin nejlepší Ivana Bičíková.