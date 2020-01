„Paní doktorka se na nás obrátila, že nemá dostatek finančních prostředků na opravu rentgenového zařízení. Domluvili jsme se proto, že jí pomůžeme, a to polovinou ceny přístroje,“ prozradil předseda Svazku obcí Podoubraví Václav Venhauer. Peníze jí zástupci svazku předají v následujících týdnech.

Díky daru tak mohl rentgen v Chotěboři zůstat. „Pomohl mi především v rozhodnutí, jestli vůbec pokračovat v provozování rentgenu, protože náklady na přístrojovou techniku jsou obrovské, a také v tom aby byla zachovaná péče pro lidi z Chotěbořska, kterých není málo,“ svěřila se lékařka Zvancigerová.

„Je to jediné zařízení, které na Chotěbořsku je. Kdyby nebylo, museli by lidé jezdit do Havlíčkova Brodu,“ upozornil starosta Chotěboře Tomáš Škaryd. „Myslím si, že je tento krok prospěšný pro naše území. I občané ho kvitují, a to nejen z pohledu rentgenu, ale i proto, že se doktoři do Chotěboře vrací,“ podotkl Venhauer.

Největší částkou přispívá Chotěboř. „Rozpočítávalo se to rovným dílem podle počtu obyvatel. Naše město tak dává částku ve výši 124 875 korun,“ informoval Škaryd.

Na daru se podílel i Jilem, Čachotín a Sedletín. „Rád bych zdůraznil, že tyto obce nejsou členy Svazku obcí Podoubraví, pouze spadají do Chotěbořského regionu a chtěly paní doktorku podpořit,“ vyzdvihl Venhauer. Naopak jedna členská obec nepřispěla. „Na zasedání zastupitelstva tento návrh bohužel neprošel,“ řekla starostka Vilémova Lenka Homolková.

Bude to už druhý příspěvek, který Svazek obcí Podoubraví poskytne na lékařskou péči. Loni mezi sebou vybrali více než půl milionu na nákup ultrazvukového přístroje pro endokrinologickou a diabetologickou ambulanci Sylvie Špitálníkové. V Ledči se chystají znovu obnovit mužský hokej Přečíst článek ›

„Řešili jsme, jestli máme příspěvky pro lékaře omezit nějakou částkou, či nikoliv. Nakonec jsme se ale shodli na tom, že maximální výši určovat nebudeme a vždy bude záležet jen na našem rozhodnutí,“ uvedl Venhauer.