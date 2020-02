Díky komunitnímu bydlení má Jana vysněnou kočku. Do roka vzniknou další domy

„V domovech ústavního typu je mnoho lidí, kteří tam ani být nemusejí,“ myslí si ředitelka Domova Háj Dana Pajerová. A právě proto se jejich mentálně postižení klienti do roka přestěhují do komunitních bydlení v pěti městech na Havlíčkobrodsku. Mimo jiné to pomůže i jejich začlenění do společnosti.

Komunitní bydlení ve Světlé nad Sázavou. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová