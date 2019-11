Jedná se o čtrnáct historických vagónů, ve kterých se zájemci dozví informace o historii československých legií. „Mohou se zúčastnit i komentované prohlídky, kde jim tuto historii průvodci osvětlí,“ doplnil Zdeněk Votava, velitel jedné z posádek Legiovlaku.

Kromě toho mohou zavzpomínat i na své předky, kteří sloužili u legií. „V plukovní prodejně máme databázi československých legionářů. Kdo z návštěvníků bude vědět, jak se jeho předek legionář jmenoval a kde se narodil, tak jsme schopni mu ho dohledat a něco o něm povědět. Tuto možnost už využilo několik desítek návštěvníků,“ popsal Votava.

O pojízdné muzeum je zatím celkem slušný zájem. „Ve středu jsme tady měli opravdu hodně školních skupin, protože dopoledne ve všední dny máme vždy rezervované pro školy. Doufáme, že si k nám do konce týdne najde cestu i široká veřejnost,“ uzavřel Votava.

Vstupné na prohlídku je zdarma. Do Legiovlaku mohou lidé nahlédnout až do neděle 10. listopadu. Dnes od 8 do 16 hodin a o víkendu pak od 9 do 16 hodin. Poté vlak pokračuje do Vlašimi.