Hlavní sobotní program na náměstí okoření svým vystoupením motocyklový kaskadér Adam Peschel. Ve finále se pak utká v souboji s rychlostní motorkou, dragsterem závodníka Pavla Kubery.

Adam začal se „stunt riding“ neboli jízdou po zadním koketovat už v roce 2003. „Začátky však byly poměrně náročné. Téměř pět let jsem vkládal energii do něčeho, co bylo nebezpečné, drahé a nikdo tomu nevěřil,“ přiznal motorkář, který si na světových kaskadérských soutěžích zaknihoval několik prvních a druhých míst.

Profesionálnímu kaskadérství se upsal v roce 2014. Od té doby absolvoval spoustu úspěšných vystoupení a show nejenom v České republice, ale představil se v Číně, Brazílii, Austrálii a samozřejmě takřka v celé Evropě. Kromě toho působí jako instruktor bezpečné jízdy, kde učí motorkáře, jak nejlépe ovládat svůj stroj. „Celý život se ve stunt ridingu zdokonaluji. Kromě toho pořádám prestižní světovou soutěž s názvem Czech Stunt Day, která se v minulém roce stala největší mezinárodní soutěží na světě,“ říká Adam.

Zároveň si uvědomuje, že prostor v Chotěboři bude trochu netypický. „K dispozici budu mít pouze hlavní silnici, ale určitě se s tím poperu. Důležité je, aby lidé dbali na svou bezpečnost a dodržovali daná pravidla. To se týká i závěrečného sprintu s Pavlem Kuberou,“ dodal.

Rekordman ze Švédska

Kromě kaskadérského vystoupení čeká na diváky i další neméně atraktivní stroj – dragster a zmíněný závodník Pavel Kubera. Ten přišel s touto speciálně upravenou motorkou na sprinty na scénu už v roce 2005. Od té doby jezdec, jež je vítězem mezinárodního poháru a držitelem rychlostního a časového rekordu na čtvrt míle, vyhrával jeden závod za druhým.

V roce 2009 pokořil český rekord a vznikl projekt Czech Rocket, se kterým se prezentuje po celém světě. Jeho poslední inspirací jsou závody na ledu, kde soutěží s motorkou, která má kola osazená hřeby. Ty mu na míru vyrábí jeho tatínek.

V tomto roce dokonce překonal hranici průměrné rychlosti 200 kilometrů v hodině na čtyřkilometrové trati ve Švédsku. V Chotěboři to však přece jenom bude trochu „jiný kafe“. „Zkusíme na závěr sprint s Adamem. Naplno určitě nepojedu i vzhledem k bezpečnosti všech lidí kolem. Bude nutno se v tuto chvíli chovat disciplinovaně a nevcházet do silnice v průběhu programu. Věřím však, že i přesto to bude unikátní show, na kterou se moc těšíme,“ zve Pavel Kubera.