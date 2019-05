Přibyslav – Tradiční ACO PŘIBYSLAVSKÝ BĚH 2019 startuje letos již třetím ročníkem.

Oblíbená sportovní akce se v Přibyslavi koná už potřetí. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

„Město Přibyslav ve spolupráci s ACO In dustries a Savencia F&D pořádá již 3. ročník půlmaratonu ACO PŘIBYSLAVSKÝ BĚH 2019, který se bude konat v sobotu 25. května od 8 do 16 hodin nejen v areálu městského sportoviště a koupaliště, ale také na cyklostezce. Běžecký závod je určen jak zkušeným závodníkům, tak úplným začátečníkům,“ informovala o sportovní akci za společnost ACO Zuzana Siwková. Kromě hlavního závodu jednotlivců v délce trasy 21,1 kilometrů se běžci mohou zúčastnit štafetových běhů (4x 5,275 kilometrů a 2x10,55 kilometrům) a samozřejmě dětských závodů. Registrace závodníků je možná on line do 20. května.