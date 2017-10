Do Brodu přijel Legiovlak. Připomíná obdivuhodnou historii legionářů

Havlíčkův Brod – „Posádka Legiovlaku do zbraně! V řad nastoupit,“ ozvalo se v úterý na slepé koleji havlíčkobrodského nádraží.

Dorazil sem unikátní Legiovlak, věrná replika legionářského vojenského vlaku z let 1918 až 1920, ve kterých se českoslovenští legionáři probojovávali Ruskem po Transsibiřské magistrále. V Havlíčkově Brodě zůstane až do neděle. Návštěvníci se tu mohou dozvědět v jakých podmínkách legionáři strávili dva roky svého života a jakou zajímavou a obdivuhodnou pouť v Rusku zažili. Kdo by se chtěl dozvědět něco o svých předcích, může si nechat zjistit, jestli mezi nimi neměl právě legionáře. Posádka dokáže vyhledat konkrétní osoby ve své databázi.



Legiovlak je součástí projektu Legio 100, jímž Česká obec legionářská připomíná sté výročí boje československých legií za samostatný stát. „Naše výstava je věnovaná historii československých legií za první světové války. Padesát let se u nás o ní nesmělo mluvit a v povědomí veřejnosti příliš není. My si myslíme, že je to škoda. Je to historie zajímavá a můžeme na ni být hrdí. Proto ji díky této výstavě šíříme dál,“ uvedl Tomáš Gál z Československé obce legionářské.



Legiovlak na brodském nádraží zůstane až do 22. října. Expozice je přístupná zcela zdarma každý všední den od 8 do 16 hodin, o víkendu od 9 do 16 hodin, s ohledem na světelné podmínky. Od 14 hodin začínají i komentované prohlídky s výkladem, které se opakují v pravidelných hodinových intervalech.

Legiovlak se skládá z 13 vozů, které sloužily různým činnostem, nezbytným pro přežití legionářů na Sibiři. Je tu vůz zdravotní, velitelský, štábní, obrněný, krejčovský, prodejní, kovářský, ubytovací, filmový nebo takzvaná těpluška. Ve všech vozech si návštěvníci mohou prohlédnout také věrnou rekonstrukci vybavení, dobové stejnokroje nebo fotografie mapující historii československých legií.



„V podstatě všechny vagony jsou repliky. V Rusku je totiž jiný rozchod kolejí, takže jsme použili vagony, které jsou sto let staré a dobově tedy odpovídají, ale jsou od nás, z Československa. Jsou tu vidět různé úpravy, jak si je legionáři přizpůsobovali, aby tu měli život co nejpohodlnější. V tomto provizoriu na Transsibiřské magistrále strávili dva roky svého života,“ poznamenal Tomáš Gál, který návštěvníky vozy provázel.



Jedním z vagónů je třeba takzvaná těpluška, tedy ubytovací vagon. Ty měly dvojitou podlahu a stěny s dvojí obšívkou, aby vojáci dokázali přežít v sibiřské zimě. „Jsou tu samozřejmě také kamna na topení a palandy. Původně se uvažovalo, že na jedné palandě budou čtyři chlapi, takže 16 mužů na vagon. Jenže vojáků bylo hodně a vagonů málo, takže běžně v nich bylo i 25 ubytovaných lidí,“ představil těplušku průvodce.



Vedle ubytovacího vagonu mohou lidé obdivovat i podstatně komfortnější štábní vagon nebo vybavení zdravotního vagonu s ukázkami lékařských nástrojů. Bez zajímavosti není ani vůz polní pošty, která byla nejspolehlivějším prostředkem komunikace na celé Sibiři. Způsob boje legionářů zase přiblíží improvizovaný obrněný vůz, který je po zuby ozbrojený dělem a kulomety. V jednom vagonu je i kino. Běží tu dvacetiminutová smyčka, na které jsou k vidění veškeré dobové záznamy.



Legiovlak svou pouť po České republice ukončí v roce 2020, aby po oslavách 100. výročí vzniku samostatného státu připomněl i výročí boje o územní celistvost republiky ve válkách o Těšínsko a Slovensko a rovněž nelehkou anabázi československých legionářů z Ruska zpět do vlasti. Legiovlak v rámci první jízdy po České republice navštívilo na sto tisíc návštěvníků.