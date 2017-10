Do Chotěboře zavítá český mentalista

Chotěboř - Uspává lidi pohledem, dokáže ohnout lžíci, přečíst něčí minulost i budoucnost nebo diváka přinutit zapomenout vlastní jméno. Není to podvod ani finta. Vše se odehrává jen v hlavě diváků. Jakub Kroulík do ní umí proniknout. Jak je to možné a co dalšího mentalista a hypnotizér dokáže, o tom se mohou přesvědčit lidé v chotěbořské knihovně. Jakub Kroulík sem zavítá 23. října.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Daniela Zedníčková

Rodák z Rtyně v Podkrkonoší se původně věnoval kouzlení. Vábila ho ale dráha hypnotizéra. Sen se mu splnil a v současnosti se tento charismatický muž s pronikavým pohledem věnuje mentalismu. „Je to část kouzelnického oboru, který se zaměřuje na efekty s lidskou myslí. Lidem přečtete myšlenky nebo je vystavíte situaci dopředu tak, aby oni došli myšlenkami k vaší předpovědi, kterou už máte připravenou. Mentalista má nejblíže k tomu předvádět efekty, které vypadají jako paranormální. Může silou vůle ohnout příbory, přečte vám myšlenky, dokáže předpovědět osud z dlaně, poznat, jestli mu lžete," říká o svém oboru Jakub Kroulík. Beseda s mentalistou a hypnotizérem proběhne 23. října od 17 hodin v Knihovně Ignáta Hermanna v Chotěboři

Autor: Veronika Hošková