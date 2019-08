„V loňském roce dostala budova kina novou omítku, která respektuje historický motiv, jenž je umístěn nad průčelím vchodu. Kolem celé budovy je položena nová dlažba a osazena nová vstupní brána,“ zrekapituloval ty nejzásadnější úpravy ředitel CEKUS Chotěboř Josef Hospodka. Samozřejmostí bylo vybudování bezbariérového vstupu pro vozíčkáře, renovace vestavěných vitrín nebo nové osvětlení před kinem.

Budova, v níž sídlí i zmíněná příspěvková organizace města, však dostala nový kabát nejenom zvenčí, ale opravou prošel i interiér.

„Toto však byla pouze první etapa rekonstrukce kina. Ta druhá, nákladnější, je v plánu na rok 2021. Je však možné, že k ní dojde i dříve,“ informoval dále Josef Hospodka.

V současnosti se na tuto akci, která bude stát město přibližně 15 milionů korun, připravuje projektová dokumentace.

Projekt zahrnuje především zvětšení jeviště a vybudování zázemí pro herce včetně sociálního zařízení.

„Divadlo je v Chotěboři velmi oblíbené a navštěvované. Jsme však omezeni právě prostorem jeviště, větším divadlům totiž naše současné podmínky nevyhovují. Mnohokrát je to škoda, protože jejich nabídka představení je často velmi kvalitní,“ vysvětlil ředitel městské kulturní organizace. Zároveň doufá, že chotěbořské kino bude moci do budoucna nabídnout atraktivní hry s oblíbenými herci, kteří však mají specifické požadavky, a proto momentálně v Chotěboři nevystupují.

Součástí rekonstrukce je nová klimatizace, což bude znamenat větší komfort pro diváky.

V plánu je i úprava stávajícího parkoviště před kinem. Projekt počítá i s výsadbou zeleně.

„Je to největší investice, co se týče rekonstrukce kina. Pokud vše půjde dobře, měla by být na několik desítek let i poslední,“ doplnil Josef Hospodka.