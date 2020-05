Nová hasičská zbrojnice vyroste nedaleko ždíreckého Albertu. „Stavbu plánujeme v oblasti při příjezdu do města, nedaleko kruhového objezdu,“ popsal místostarosta města František Němec.

„V tuto chvíli dolaďujeme projekt a připravujeme soutěž. Firmu, která nám hasičárnu postaví, budeme znát koncem června,“ doplnil starosta města Bohumír Nikl.

Práce chtějí zahájit už na podzim tohoto roku. „Slíbili jsme hasičům, že letos začneme stavět, tak děláme maximum proto, abychom tento slib dodrželi,“ řekl Nikl.

Naplno se má stavba rozjet v příštím roce. „Předpokládám, že hotovo by mohlo být koncem příštího roku, ale je možné, že se to protáhne až do roku 2022. Vše bude záležet na penězích,“ dodal Němec.

Hasičárna vyjde městskou kasu na zhruba pětadvacet milionů korun. „Samotná stavba bude stát přes dvacet milionů, na dalších pět milionů vyjde vybavení,“ upřesnil místostarosta.

Současná hasičská zbrojnice už místnímu sboru nestačila. „Hasiči teď sídlí spolu s naší zásahovou jednotkou JPO2. Prostory však jsou v nevyhovujícím stavu, a to jak z hlediska velikosti, rozměru garáží, tak i šaten a podobně,“ podotkl Němec.

Také v budoucnu prý budou profesionální hasiči sídlit pod jednou střechou s těmi dobrovolnými. „Kompletně vše se bude stěhovat do nového. Pro starou hasičárnu budeme hledat jiné uplatnění. Co tam vznikne, ale zatím nevíme,“ dodal Němec.