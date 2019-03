Jak řekla organizátorka kreativního odpoledne Karin Brůžková, společná kreslení se konají už dva roky, a to vždy jednou za měsíc v pátek. Tentokrát se tady účastníků sešlo rovných deset. „Takhle hojný počet kreslířů už dlouho nebyl, většinou tady býváme tak ve čtyřech, pěti lidech. Možná je to dané i dnešním tématem, které hodně lidí baví,“ přemítala organizátorka.

Předmětem zájmu se staly květiny, od orchideí přes růže až po různá barevná kvítka. „Prohlížím si různé předlohy na internetu a říkám si, co by tak mohlo účastnice bavit. Přeci jen za ty dva roky už je to náročné je pořád něčím překvapovat,“ popsala Brůžková, podle čeho témata vybírá.

Ženy si u kreslení i popovídají, vypijí kávu nebo čaj a v neposlední řadě si i předají nějaké ty rady a tipy pro zlepšení svých kreseb. „Není to kurz, je to takové společné setkání lidí, kteří chtějí tvořit a najdou si na kreslení čas. Většinou chodí ti stejní lidé, takže už se známe a panuje tu přátelská atmosféra,“ usmála se Brůžková. „Setkání je ale otevřené i novým zájemcům,“ upozornila.

Po společném kreslení prý byla v Ledči mezi ženami poptávka. „Dříve jsem tady dělala kreslení pravou mozkovou hemisférou a lidé pak chtěli nějaké pokračování. Tak jsme se dohodli, že se budeme scházet tady v kavárně a kreslit na společné téma,“ pověděla organizátorka setkání.

Většinou ženy kreslí jen pastelkami nebo tužkami. „Děláme spíše suché techniky, maximálně použijeme akvarelové pastelky. Jen jednou jsme zkoušely malování kávou,“ zavzpomínala Brůžková a dodala, že veškeré pomůcky si účastníci nosí vlastní.