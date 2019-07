Nové stanoviště vyšlo na 12 milionů korun. „Stavbě už loni v srpnu předcházela demolice původního objektu, který se ukázal pro potřeby zdravotnické záchranné služby nerekostruovatelný. Stavba byla dokončena přesně za plánovaných 330 stavebních dní,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Objekt disponuje dvojgaráží a plnohodnotným zázemím pro výjezdové týmy záchranářů. „Důsledně jsme oddělili dopravní proudy záchranné služby a školy, tak aby nedošlo k jejich kolizi. Vybudovali jsme nový výjezd na hlavní silnici, došlo i na přeložky areálových inženýrských sítí a terénní úpravy kolem objektů,“ popsal Kukla.

Aktuálně přichází na řadu práce truhlářů a IT techniků, následovat bude stěhování, které by krajská záchranka ráda stihla do konce prázdnin. „Stěhování bude probíhat za provozu tak, aby nedošlo k jeho přerušení, určená směna pak zahájí v konkrétní den činnost v 7 hodin ráno už v nových prostorách. Nájemní smlouvu na Poliklinice máme ukončenu ke konci srpna, a k tomu datu plánujeme oficiální opuštění současně používaných prostorů, které už nevyhovovaly především dispozičně a komplikovaný byl i výjezd sanitek k zásahům,“ potvrdila ředitelka ZZS Kraje Vysočina Vladislava Filová.

Zdravotnická záchranná služba funguje v Ledči nad Sázavou od roku 1994, od roku 2005 pod hlavičkou Kraje Vysočina, spádová oblast zahrnuje přibližně 20 000 obyvatel. Z tohoto stanoviště vyjíždí záchranáři ročně k více než 1200 případům.