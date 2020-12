„Těším se nejen kvůli kámošům, ale i protože mi nepřijde, že bych se o distanční výuce něco naučila. Snažím se nějakým způsobem dávat pozor a spolupracovat. Rozhodně ale nejsem soustředěná a nevstřebávám informace tak, jako ve škole,“ upřesnila Lenka Koubová, která navštěvuje Základní školu v Kamenici nad Lipou.

Žáci devátých ročníků se navíc budou muset v blízké době rozhodnout, kam budou jejich kroky směřovat dál. „Vůbec netuším. Nejspíš to vyhraje gympl. Co se týče přijímaček, tak podle mě korona nejvíc komplikuje to, že nejsou dny otevřených dveří, což mi přijde jako dobrá věc při výběru školy,“ poukázala Lenka Koubová na problém, který ji komplikuje rozhodování.

Návrat dětí do škol vítá i Jaroslav Sláma, ředitel Základní školy v Bystřici nad Pernštejnem. „Je fajn, že i ti deváťáci se tady objeví, protože přijímačky se blíží a děti i rodiče už jsou z toho nervózní,“ řekl Jaroslav Sláma.

Děti z prvních a druhých tříd mají před ostatními náskok. Zpátky do škol totiž vyrazily ve středu 18. listopadu. I přesto ale budou muset nějaké učivo dohnat. „Mezery jsou samozřejmě všude. U prvňáků a druháků je to obecný jev. Jsou věci, které se dají distanční výukou zvládnout, ale potom jsou tu dovednosti, návyky, psaní, čtení a u toho je kontakt s kantorkou nenahraditelný. Tam to budou muset dohnat,“ prozradil Jaroslav Sláma.

I prvňačka Sofie Dandová se do školy těšila. „Učivo jsme díky distanční online výuce zvládaly dobře. Chyběla tam ale ta osobní komunikace mezi dětmi a pak mezi dětmi a učiteli. Paní učitelka nám ale moc pomáhala,“ pochvalovala si maminka Irena Dandová z Bořetína.

Její starší dcera se vrátí do kamenické školy v pondělí. „Natálka chodí do čtvrté a výuku zvládá dobře, je jedničkářka. Takže s ní starosti nemám,“ usmála se Dandová.

Učitelky ze Základní školy v Moravských Budějovicích jsou podle slov tamního ředitele Miloše Březiny s dětmi moc spokojené. „Myslíme si, že to období překonáme dobře. Bylo to velké úsilí, ale zvládli jsme to. To víte, že je to jiné, než, když děti chodily do školy. Použili jsme ale všechny možné dostupné metody pro komunikaci a výsledek je na stávající podmínky akceptovatelný,“ sdělil Miloš Březina.

Zatím žádné komplikace u dětí, které už do školy po koronavirové pauze několik dní chodí, nevidí ředitel Základní školy Hálkova v Humpolci Tomáš Jůzl. „Asi dvě děti nenastoupily kvůli rouškám, takže těm posíláme úkoly. Jinak je to v pořádku,“ zmínil Jůzl.

Žákům druhého stupně se bude po týdnu střídat prezenční výuka s distanční. „Máme to nastavené tak, že teď přijdou do školy sedmáci, kde máme tři třídy a další týden se rotačně prostřídají s šesťáky a osmáky,“ uvedl Jaroslav Sláma.

V Humpolci mají připravený podrobný rozpis. „Sepsali jsme si i kterými vchody budou děti vcházet do školy, takže jsme snad přichystaní. Jsme moc rádi, že se děti vrací, protože ta distanční výuka je prostě složitá,“ řekl Jůzl.