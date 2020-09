Do Libické Lhotky konečně zajede autobus. Díky nové točně

Obyvatelé Libické Lhotky, místní části Libice nad Doubravou, řadu let usilovali o autobusové spojení. Jejich přání byla konečně vyslyšena a zanedlouho by lidé mohli cestovat do školy, na nákup nebo třeba k lékaři.

Nová točna pro autobusy v Libické Lhotce. | Foto: Městys Libice nad Doubravou