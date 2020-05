"Návštěvy jsou povoleny od 25.5.2020 pouze u pacientů, kteří jsou hospitalizováni více než 5 dnů. Vzhledem k ochraně nejrizikovějších kategorií pacientů vždy po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem," sdělila mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo. Na návštěvu do nemocnice za pacientem může přijít ale pouze jeden člověk z rodiny, je-li to nezbytně nutné tak maximálně dva.

"Návštěva může trvat ale jen 30 minut s ohledem na návštěvy ostatních pacientů. U pacientů, kde není dobrá prognóza, je možná návštěva i mimo stanovené pravidlo," doplnila další podmínky mluvčí Černo.

Jak zdůraznila, každý, kdo se chystá na lůžkové oddělení havlíčkobrodské nemocnice, musí vyplnit triážový dotazník, takzvané čestné prohlášení a musí mít aktuálně naměřenou teplotu nižší než 37 °C. Samozřejmostí je používání roušek, dodržování doporučené vzdálenosti i zvýšená hygiena.

"Každý by měl zvážit, zda opravdu musí za příbuzným nebo známým do nemocnice jít. Riziko, že se nákaza COVID-19 do zařízení zavleče, s každým příchozím roste. Stále platí, že v případě prokázané pozitivity některé návštěvy, by se zdravotnické týmy musely odebrat do karantény, což by provoz nemocnice značně zkomplikovalo," podotkla mluvčí.