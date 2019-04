Do práce na kole, zdravě a vesele!

Havlíčkův Brod – Město Havlíčkův Brod se letos poprvé zapojí do kampaně s názvem Do práce na kole. Celostátní soutěž, které se z Kraje Vysočina vedle Havlíčkova Brodu zúčastní i Třebíč, Jihlava, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov, proběhne již po deváté. Účastníci se mohou hlásit do 30. dubna.

Do práce na kole. | Foto: Bosch Diesel/archiv

„Cílem této kampaně je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo či jinou bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze," informovala mluvčí městského úřadu v Havlíčkově Brodě Alena Doležalová Akce nabídne podle Doležalové účastníkům buď týmovou soutěž, nebo soutěž na pravidelnost a výkonnost. Hlavní výhrou je kolo věnované Krajem Vysočina. Do práce na kole je celostátní výzvou, jejíž 9. ročník se uskuteční v květnu 2019. V rámci soutěže se účastníci mohou zapojit hned do několika soutěžních kategorií zaměřených na pravidelnost, délku jízdy a podobně. Zaměstnavatelé mohou bojovat také o titul Cyklozaměstnavatel roku i v kategorii Nejlepší vnitrofiremní soutěž. Smyslem akce Do práce na kole je totiž také přesvědčit zaměstnavatele, aby svým na kole dojíždějícím zaměstnancům vytvořili potřebné zázemí (stojany, sprchy, šatny). V roce 2018 se již potřetí zapojili do soutěže i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti, dokonce i vozíčkáři. Akce s názvem Do práce na kole je týmová soutěž pro všechny, kdo sestaví svůj tým o minimálně dvou a maximálně pěti členech, a pravidelně spolu s kolegy dojíždí během května do práce na kole.

Autor: Štěpánka Saadouni