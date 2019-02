Chybí moderní tělocvična, lepší prostory pro základní uměleckou školu a školní kroužky.

„Přístavbou základní školy zdaleka práce v areálu školy nekončí," podotkl starosta Vlastimil Marušák. Jeníkov by podle jeho slov velice potřeboval tělocvičnu, kam by mohli chodit žáci základní i mateřské školy, členové sportovních kroužků i sportující veřejnost, a která by měla parametry, které by umožnily hrát zde moderní sporty, například florbal. „Pokud se někdy tento záměr uskuteční, pak bude třeba vymyslet, kam přesuneme areál technických služeb, protože tělocvična by byla postavena na jeho místě. Dále by zde bylo dobré postavit altán, kde by děti mohly mít meteorologickou stanici, a kde by bylo možné učit jednu třídu dětí, když je hezké počasí," dodal starosta.

Prostory nestačí

Problém je, že prostory ve škole jsou podle starosty stále nedostačující. I po dostavbě nových učeben nejsou dostatečně odpovídající a vhodné prostory, kam by bylo možné umístit uměleckou školu, pobočku Domu dětí a mládeže Světlá nad Sázavou a knihovnu. „Od září bude počet kroužků vyšší, a tak se nároky na prostory spíše stupňují," konstatoval starosta.

Proto se radní a zastupitelé shodli, že je do pavilonu základní školy ještě třeba investovat. „Již v létě začaly úpravy, které umožní přestavbu jedné třídy v převlékárnu, sprchy a toalety pro venkovní hřiště, aby se sportovci měli kde umýt či převléknout. Dále dojde k opravě celého povrchu střechy, která zabrání dalšímu zatékání dešťové vody, a k přesunutí vypalovací pece na keramiku z technických služeb k hlavnímu vchodu do pavilonu. Počítáme s tím, že pavilon bude dětem sloužit ještě řadu let, a proto je třeba i do něj investovat a udržet ho v provozuschopném stavu," zdůraznil starosta.