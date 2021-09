Třeba lídr Hnutí Prameny, padesátiletý Zdeněk Sedláček, jako své povolání uvedl OSVČ a také prý dělá osvětu proti nastupující totalitě. Lídrem Moravského zemského hnutí je i tentokrát Zdeněk Kučírek, aktivní důchodce z Jihlavy, který se v minulosti chtěl stát i prezidentem.

Moravané mezi sebou mají básníka Radomila Matznera, osmapadesátiletý umělec z Brna je na šestém místě. Za Zelené kandiduje květinová farmářka Nela Keroušová. Sedmapadesátiletá loutkoherečka z Vlkanova Lenka Vondrášková je na osmém místě kandidátky Koruny České. Za Alianci pro budoucnost je na osmém místě manažer skupiny Lunetic, osmašedesátiletý Zdeněk Obhlídal z Jihlavy.

Na zajímavá jména je bohatá kandidátka koalice SPOLU, kde jsou ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Tou zřejmě nejznámější je ředitel Agentury Dobrý den Luboš Rafaj na patnáctém místě. „Vstoupil jsem do TOP 09, protože bych chtěl uspíšit příchod doby postbabišovské,“ vysvětlil loni, proč šel do politiky.

Prestižní profese

Podzimní volby

termín: 8. a 9. října 2021

počet uskupení na Vysočině: 19

nejmladší kandidát: 21 let

nejstarší kandidát: 79 let

zajímavá povolání: loutkoherečka, květinová farmářka, manažer skupiny Lunetic

Hnutí ANO má nakonec po radikální změně z celostátního vedení jako lídra Drahoslava Rybu, někdejšího ředitele Hasičského záchranného sboru a dvojkou je Monika Oborná, která se k „hasičské rodině“ rovněž hlásí. Trojkou je Martin Kukla, který se nijak netají svou zálibou ve včelách. Jihlavský politolog a sociolog Daniel Hanzl však radí voličům rozhodovat se spíše podle politické konzistentnosti než podle toho, co dělá ten který kandidát ve svém volném čase. „Politická volba není o tom, jestli jsem rybář nebo včelař,“ řekl.

Na starosty, ředitele a další prestižní profese jako třeba kancléřku ČVUT Lucii Orgoníkovou pak sází sociální demokraté. Podobnou strategii zvolili i Starostové a nezávislí, tentokrát kandidující spolu s Piráty. Voliče jim to jistě přinese. Mimo jiné proto, že se jedná o lokálně známá jména. Podobné je to u kantorů, které poznaly stovky dětí, dnes již voliče. „Mezi kandidáty jsem našel svého učitele. Byl to fajn chlap, tak mu to tam hodím,“ usoudil Petr Kučera z Jihlavska s tím, že neřeší, za koho kandiduje. „Vždyť je nestraník,“ podotkl.

Zajímavý je i věk jednotlivých kandidátů. Nejstarší kandidátky ve věku devětasedmdesát let, a rovnou dvě, lze najít pod hlavičkou Moravané. Osmičkou je Jitka Bílená, skladová referentka z Brna a dvacítkou uklízečka z Mladče Marie Baleková. Nejmladšími jsou naopak dva jednadvacetiletí. Také oni se sešli na jedné kandidátní listině. Název subjektu je symbolický – Aliance pro budoucnost. Dominika Hoková ze Světlé nad Sázavou je propagační grafičkou, Michal Martinek je student.

Jediné jméno pak je na kandidátce Nevolta Urza.cz. Radka Mužíková z Květnic se nazývá anarchokapitalistkou a již v názvu strany uvádí, že nechce hlasy voličů, ke svobodě se podle ní nelze provolit.