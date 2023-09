Ale regulační plán je důvodem, proč někteří možní zájemci stavbu Na nebi už teď zavrhli. Například Luboš Doležal, kterému se, jak řekl s humorem, záměr mít dům na nebi líbil. „Nechci, aby mi někdo na radnici mluvil do toho, kde budu bydlet, Nejsem malé děcko, ani barbar, abych si na novém sídlišti postavil nějakou kůlnu,“ zdůraznil.

Regulační plán určuje podle starosty Zbyňka Stejskala vzhled a výšku domu, ale také výšku plotu a stavební materiál. To ale Luboš Doležal odmítá. „Nejsem milionář a na stavbu si budu muset vzít půjčku. Takže musím počítat, na co mám a ne, co by se líbilo někomu na radnici,“ vysvětlil.

O budoucí podobě nové čtvrti Na Nebi s regulačním plánem radnice mluví už víc než rok. Jak naposledy informoval Deník místostarosta Libor Honzárek, podobu nové čtvrti vytvoří architekt a k regulačnímu plánu vedla nepříjemná zkušenost z nové čtvrti Rozkoš. „Na novém sídlišti Rozkoš někteří stavitelé nebrali na vzhled celé čtvrti ohled. Těžko se s nimi jednalo. V případě regulačního plánu už to možné nebude, ten je striktní a závazný,“ poznamenal Honzárek.

Podle Luboše Doležala každý ale staví tak, jak mu to vyhovuje a na co má. Radnice do toho nemá co mluvit. „Takže se budu muset po vhodné parcele poohlédnout jinde,“ konstatoval.

Zákon definuje, že Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Prostorová regulace zástavby výšková regulace, poměr rodinných a bytových domů, struktura zástavby, definice uliční čáry, vzdálenost staveb od hranic pozemků a k jiným stavbám, zásadně ovlivnit charakter rezidenční výstavby, a to i na pozemcích, které nejsou v majetku obce. I proto je územní plán s regulačními prvky velmi účinným nástrojem naplňování veřejného zájmu.



Regulační plán schválili zastupitelé absolutní většinou, kromě těch, co byli tou dobou na dovolené. Ale i ti souhlasí. „Jsem pro. Když regulační plán chybí, stavebníci se chovají jak bez rozumu,“ konstatoval například zastupitel Pavel Duben.

Regulační plán výstavby není nic neobvyklého. Mít domky jeden jako druhý se rozhodli radní v Chotěboři na Havlíčkobrodsku už dokonce v roce 2007. Šlo o lokalitu Boží Muka. „Ulice by měla působit jednotným dojmem, aby to nenarušilo urbanistický ráz města, ale pamatujeme na zájemce o experimentální výstavbu,“ zdůraznil tehdejší starosta Tomáš Škaryd. Někteří budoucí majitelé proto ztratili zájem. „Nevím, proč by mi měl cizí architekt říkat, jak má vypadat můj dům, ve kterém chci žít," shrnul svoje dojmy z dražby pro Deník Radek Pleskač z Chotěboře.

V roce 2016 ale někteří obyvatelé nové čtvrti protestovali. Sedm majitelů rodinných domků chtělo mít vyšší ploty, než radnice povolila. Místo šedesáti centimetrů jeden a půl metru. Radní je ale upozornili, že v době, kdy parcely kupovali, věděli, že musí jejich podobu přizpůsobit návrhu architekta.

Regulační plán nové výstavby má v současné době i Třebíč pro lokalitu Vídeňský rybník. Regulovat stavební úpravy v historickém centru města se rozhodla Jihlava, stejně tak i Pelhřimov.