Základní pohled na stavení zůstal stejný. „Přibyl přístřešek před vstupem a přístavba vzadu. Je ale ve stejném stylu a je k nerozeznání od staré budovy,“ popsal Venhauer.

Novinka přilákala i řadu návštěvníků. Mezi nimi byla například Dana Kyrchnerová z Libice. „Moc se mi to líbí. Duch stodoly zůstal zachovaný, jen to teď bude přínosnější. Za mě mohu jen chválit,“ zhodnotila.

S přestavbou je spokojený i starosta. „Myslím si, že se to opravdu povedlo. Dotáhli jsme to do úplných detailů,“ pochvaloval si Venhauer.

Ostatně to, že tlak na detail byl ze strany Libice opravdu velký, potvrdil i Vlastimil Zelený, jehož firma měla stavbu na starosti. „Tento projekt byl velmi propracovaný. Jsou tam třeba dubové schody, cihlová dlažba nebo pěkné gastro zařízení,“ vyjmenoval jednatel.

Soukromé oslavy

Podobné zařízení, kde by si lidé mohli posedět, zatančit nebo třeba uspořádat soukromé oslavy podle slov starosty v Libici chybělo. „Kulturní dům máme v místní části Chloumek, ale když tam pořádáme nějaké plesy, musíme řešit dopravu a je to tak trochu komplikovanější,“ pokrčil rameny Venhauer.

Setkání například pro důchodce proto pořádali raději na libickém Pilnově statku. To prý však přinášelo určité nevýhody. „Toto setkání pořádáme vždy v červnu, ale i tak jsme tady museli topit. Foukalo sem a jinak tady byla zima. I to byl jeden z impulzů pro rekonstrukci,“ vysvětlil Venhauer.

Prvotní myšlenka přišla v roce 2016. Samotná stavba pak odstartovala loni v dubu a hotovo bylo téměř do roka a do dne. Dělníci totiž odešli před měsícem. „Původně mělo být hotovo už v listopadu, ale koronavirus ani počasí nám moc nepřály, takže se to trochu protáhlo,“ přiznal Venhauer.

Rekonstrukce stodoly vyšla na čtrnáct milionů korun, přičemž polovinu pokryla dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Další milion pak stály doplňkové stavby, jako je třeba přístřešek, a vybavení si vyžádalo zhruba osm set tisíc korun.