Hlavní myšlenka projektu je o tom, aby lidé vyšli do ulic, uspořádali si malou sousedkou slavnost a zažili něco netradičního. „U nás v Chotěboři na náměstí se bude ráno cvičit jóga, pak bude společná snídaně a večer se pak bude promítat film pod širým nebem, což se tady také běžně neděje,“ poodhalila část programu Lucie Dostálková z Dobré společnosti.

Z náměstí se stane odpočinková zóna. „Chceme tam například natáhnout houpací sítě a dát odpočinkové vaky, aby si lidé mohli pohovět. Chotěbořské náměstí je pěkné a je tam i spoustu zeleně, a i když se v současné době předělává a je rozkopané, tak je tam spoustu míst, kde jde příjemně strávit čas,“ vyzdvihla Dostálková.

„Myslím si, že je netradiční jen si tak posedět na náměstí. Navíc si k tomu lidé budou moci koupit i kafíčko, domácí limonádu nebo třeba něco dobrého na zub. Máme připravené i dílničky pro děti, vernisáž výstavy, komiksovou dílnu a koncert jedné alternativnější kapely, což v Chotěboři také většinou nebývá,“ líčila Dostálková.

Nebude chybět ani trh lokálních výrobců a prodejců. „O mnohých lidé ani neví, že něco vyrábí. Přijede jich přes dvacet, tak návštěvníci akce alespoň uvidí, kolik šikovných lidí v okolí máme,“ přiblížila Dostálková. „Jeden stánek bude připravovat například Lucka Pelouchová ze Stráně, která přiveze biozeleninu, budou chybět ani sýry na domácím chlebu z Bezděkova,“ dodala.

Dalšími z prodejců budou i zástupci Krámu s DOBROtami z Malče. „Kromě jiného mají v krámku i oddělení potravin bez obalů a některé dózy přivezou právě i do Chotěboře. Lidé tak budou moci přijít pro sypké potraviny se svými pytlíčky, krabičkami nebo dózami. Samozřejmě ale budou mít i papírové pytlíky, kdyby někdo neměl vlastní a chtěl odnést ekologicky balený produkt,“ objasnila organizátorka.

Příchozí se nemusí bát ani nepříznivého počasí. „Kdyby pršelo, tak budeme mít párty stan, ve kterém by se odehrávalo třeba divadýlko pro děti. Jsme napojeni na kavárnu Zastavkafe, kam by byl případně přesunut koncert i večerní projekce. Pršet ale nebude, počasí máme objednané,“ zasmála se Dostálková.

Po celý den bude probíhat i dobročinný bazárek, jehož výtěžek půjde na kultivaci uličky u Kohoutova domu. „Tato ulička býval takový slepý kout náměstí, který moc lidí nepoužívalo. Je to ale krásné a klidné místo přímo u náměstí, které si určitě zaslouží pozornost,“ upozornila Dostálková.

„Už tam začíná mít stolečky kavárna, která funguje v Kohoutově domě. Do budoucna bych tam chtěla mít i knihobudku. Fungují na řadě míst po celé republice a lidé si z nich mohou libovolně půjčovat knihy. Spolupracovala by s námi i knihovna a knihy by tam také doplňovala. Finance z dobročinného bazárku by šly na výrobu právě této budky,“ nastínila organizátorka akce.