Stavební práce zavřely křižovatku ulic Horní, Husova, Dobrovského. Dále byla uzavřena ulice Kobzinové a část ulice P.F. Ledvinky. S ukončením prací na křižovatce se vrací do normálu provoz městské hromadné dopravy. Konkrétně autobusové linky 1, 2 a 11.

Tím zároveň skončí i provizorní autobusová zastávka v Dolní ulici U Zlodějky. Pro cestující je to dobrá zpráva. „Já jsem ráda. Za celou dobu jsem si nezvykla jak který autobus jede,“ říká například Dana Fialová. Podle místostarostky Brodu Marie Rothbauerové město využilo skutečnost, že se s otevřením jihovýchodního obchvatu výrazně snížila dopravní zátěž ve městě.

Druhá etapa rekonstrukce ulice Dobrovského začne 2. dubna a skončí posledního července. „Po jednom měsíci uzavírky křižovatky ulic Horní, Husova a Dobrovského bude křižovatka otevřena pro veškerý provoz včetně autobusů Zůstane uzavřena část ulice Dobrovského, Kobzinové a P.F. Ledvinky,“ oznamuje odbor dopravy.

Druhá etapa rekonstrukce Dobrovského ulice II. etapa v termínu 2. 4. 2024 - 31. 7. 2024

Po uzavírce křižovatky ulic Horní, Husova a Dobrovského bude křižovatka od dubna otevřena pro veškerý provoz včetně autobusů. Zůstane uzavřena část ulice Dobrovského, Kobzinové a P.F. Ledvinky. Autobusová zastávka Husova je zrušená do konce července. Cestující mohou vystoupit na zastávce Sídliště Pražská(výstup i nástup) nebo Bezručova (pouze výstup).

Autobusy městské hromadné dopravy budou místem projíždět bez omezení. Ovšem linkových autobusů se to netýká. Cestující na trase z Chotěboře zvyklí vystupovat z autobusu na zastávce Husova, se musí smířit se skutečností, že o zastávka Husova je zrušená kvůli rekonstrukci Dobrovského ulice až do konce července. Cestující do Havlíčkova Brodu na lince Chotěboř, Rozsochatec a Horní Krupá místo na zastávce Husova vystoupí buď na zastávce Sídliště Pražská nebo až na zastávce Bezručova proti hotelu Slunce.

Opravu Dobrovského zařadila radnice v Havlíčkově Brodě podle místostarosty Libora Honzárka do priorit pro letošní rok. Práce přijdou asi na pětatřicet milionů korun. Ulice je v havarijním stavu. Odborný zásah potřebuje silnice i chodníky. Dobrovského ulice spojuje centrum Brodu se sídlištěm Výšina a Pražská. Je zatížená dopravou po celý den, protože po ní jezdí městská doprava a linkové autobusy.

„Radnice plánuje opravy Dobrovského ulice už delší dobu. Poslední drobné úpravy se tady uskutečnily před pětadvaceti lety. Kvůli opravě ulice Dobrovského jsme rozhodli, že odložíme pro příští rok i rekonstrukci druhé části ulice Havlíčkova směrem k nemocnici,“ doplnil místostarosta.

Na Dobrovského naváže v roce 2025 rekonstrukce sousední uličky Barbory Kobzinové a krátkého úseku ulice P. F. Ledvinky.