Dobrá zpráva: Přes most u Dvorců se už jezdí

/FOTO/ Na silnici první třídy 34 tady dělníci opravovali dva mosty najednou. Z toho jeden už je uvedený do provozu. „Na Havlíčkobrodsku jsme uvedli v režimu předčasného užívání stavby do provozu jednopólový most z roku 1996, který převádí silnici I. třídy přes ropovod společnosti Mero ČE a.s,“ informoval Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic, které opravy mostu platí. Na mostě u Dvorců pokračují sice dokončovací práce, ale ty nemají vliv na silniční provoz.

Desítky let starý most je už v pořádku. | Foto: Se souhlasem ŘSD