Do Vilémova se sjelo celkem 139 dobrovolných hasičů z Havlíčkobrodska. V úvodu zasedání uctili hasiči členy, které jejich řady navždy opustili, minutou ticha. Poté se ujal slova starosta OSH Havlíčkův Brod Josef Stejskal. „Jestliže chceme hodnotit uplynulý rok, musíme začít tím bezesporu nejdůležitějším, co se ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) a potažmo v našem okrese událo. Na největší akci našeho spolku pod názvem PYROCAR 2018 bohužel zemřel starosta SH ČMS pan Karel Richtr, který tuto funkci vykonával plných 18 let. Jeho památku jsme důstojně uctili na následných sborových i okresních akcích. Delegace našeho okresního sdružení se také zúčastnila smutečního rozloučení v Praze Strašnicích,“ začal svou řeč Stejskal.

Setkání hasičských automobilů v Přibyslavi PYROCAR 2018 bylo největší akcí nejen loňského roku, ale i celé historie havlíčkobrodského hasičského hnutí. „Teď by mohl následovat výčet nejlepších čísel, já se chci zaměřit ale na náš podíl. Je jasné, že pokud se konala na našem okrese, kdo jiný než sbory z našeho okresu by se měly podílet na organizaci. Chtěl bych z tohoto místa poděkovat SDH Dobrá, SDH Bezděkov a SDH Česká Jablonná. Hodně poctivé práce zde odvedl Sbor dobrovolných hasičů Přibyslav,“ ocenil Stejskal.

V loňském roce se slavilo sto let republiky. I na něm se dobrovolní hasiči podíleli. „Sbory z našeho okresu Kozlov, Sobíňov a Golčův Jeníkov se aktivně podílely na průběhu největší hasičské vodní fontány na světě v Praze, kde na hudbu symfonické básně Vltava velkolepě oslavily sto let naší státnosti. Desítky SDH, namátkou mohu jmenovat SDH Jeřišno, Dolní Město, Maleč, Tis, Bílek, se aktivně podílelo v obcích na vysazování lip ke stému výročí,“ zavzpomínal Stejskal.

Členská základna sboru dobrovolných hasičů neustále roste. „Naše okresní organizace čítá ke konci loňského roku celkem 8 619 členů ve 184 sborech dobrovolných hasičů. Z uvedeného počtu členů je 1 396 mladých hasičů do 18 let. 965 členů od 18 do 26 a 6 258 nad 26 let. Z tohoto počtu je 2 462 žen a 6 157 mužů,“ vyčíslil Stejskal.

„Nejmladším členem našeho OSH je tříletá Natálie Pátková z SDH Kohoutov. Naopak nejstarším členem je pan Karel Vencovský z SDH Lípa, narozen 27. července 1925. Nejdelším členstvím v našem okresním sdružení se v tuto chvíli může pochlubit pan Antonín Kocman, který vlastní členský průkaz už 72 let. Nejstarším sborem je SDH Golčův Jeníkov, založený před 149 lety a nejmladším SDH Služátky, jehož datum vzniku je 1. ledna 2013,“ doplnil Stejskal.

„V okresním sdružení máme zaregistrováno i 120 družstev mladých hasičů, 7 dorosteneckých kolektivů a 84 dorostenců – jednotlivců. Za důležité považuji, že v 59 sborech působí družstva mladých hasičů, což je další nárůst oproti minulému roku. A hlavně, z dalších sborů nahlásili, že pro děti zorganizovali 480 kulturních a společenských akcí, což je také více oproti minulosti. Je nutné si vážit práce všech sborů, kde se věnují mládeži, protože děti jsou naše budoucnost. Dobrých výsledků v práci s mládeží dosahuje například SDH Herálec, SDH Sobíňov, Veselý Žďár, Dobrá, Pohled, Česká Bělá,“ vyzdvihl Stejskal.

Práce s mládeží se odráží i na dobrých výsledcích. „Máme obrovské úspěchy na poli požárního sportu a práce s mládeží. V loňském roce jsme se stali poprvé v historii mistry světa v požárním sportu mužů, děvčata pak získala stříbrné medaile. Já jsem rád, že z naší krásné Vysočiny, a zejména tady z Havlíčkobrodska, je tolik mladých talentů,“ pověděl starosta SH ČMS Jan Slámečka.

„Jsme vědomi si toho, že nás sem tam doženou povinnosti, které jsme si nevymysleli. Teď směřuji k administrativní zátěži ve sborech. My jsme velmi rádi, že stoupá členská základna, i letošní rok jsme zaznamenali nárůst. Po celou dobu existence Kraje Vysočina zaznamenáváme nárůst členů, z čehož mám velkou radost. O to je to ale složitější ve chvíli, kdy máme plnit úkoly týkající se administrativy. Chtěl bych tady poděkovat za to, že většina přístupů je kladných. Chtěl bych poděkovat i za to, že jste teprve druhý okres, který má provedenou výměnu členských průkazů,“ řekl Slámečka.

Na závěr úvodní části přidal Ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jiří Němec několik čísel. „V Kraji Vysočina jsme za loňský rok přijali na tísňových linkách celkem 99 tisíc tísňových volání a odjeli jsme k celkem k 9 802 mimořádným událostem. V těchto počtech se v nemalé míře podílely jednotky dobrovolných hasičů. Počet profesionálních jednotek se na Vysočině nezměnil. Máme 21 jednotek profesionálních jednotek hasičů, 617 profesionálních hasičů a 35 občanských zaměstnanců,“ informoval Němec.