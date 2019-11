„Přispět může úplně kdokoliv, a to až do 12. prosince,“ uvedla mluvčí Charity Monika Brothánková. Součástí letošního projektu je i představení a přiblížení existence a činnosti tří sociálních služeb, které fungují pod Oblastní charitou Havlíčkův Brod a pomocí potřebným se zabývají.

Ledečtí hasiči nepomáhají poprvé. „Na rozdíl od minulých let je ale letošní podpora potřebným více konkrétní. Nejedná se o anonymní sbírku hraček, jak tomu bylo doposud, ale dárci budou přesně vědět, komu konkrétní věcí udělají radost a komu přesně pomůžou,“ svěřila se koordinátorka projektu Jana Doležalová ze Sboru dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou

Konkrétně věci pomohou dětem z Charitních domovů Havlíčkův Brod a Humpolec, rodinám s dětmi využívajících sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Šipka a Střediska rané péče Havlíčkův Brod.

Charitní domovy Havlíčkův Brod a Humpolec pomáhají rodičům samoživitelům a těhotným ženám v nepříznivé životní situaci, která je spojená se ztrátou bydlení. „Tyto služby dárce žádají o konkrétní věci, které pomůžou a udělají radost. Jsou to tempery, štětce, pastelky, čtvrtky, barevné papíry, kopačky velikosti 35, výbavička na miminko velikosti 68, baťužek do školky a baťůžek pro desetiletou slečnu do školy,“ vyjmenovala Brothánková.

„Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Šipka, která poskytuje odbornou podporu a pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci ocení hygienické potřeby pro rodinu s dětmi, společenské hry, pastelky, papíry a jiné výtvarné potřeby nebo třeba fotbalový míč,“ dodala Brothánková.

Pokud by zájemci v seznamu našli dárek, kterým by děti rádi potěšily, je dobré se předem obrátit na koordinátorku sbírky, a to prostřednictvím emailu projektvanoce2019@seznam.cz.„Jedině tak zajistíme, aby se některé dary nesešly dvakrát a některé naopak nebyly opomenuty,“ vysvětlila Doležalová.

„Velmi si vážíme toho, že si ledečtí hasiči vybrali naše služby a pomůžou rodinám s dětmi, které využívají hned několik námi poskytovaných sociálních služeb. Vánoce jsou čas splněných přání, a některá z nich si děti za nezištné podpory dobrovolných hasičů z Ledče nad Sázavou, splní,“ poděkovala Kateřina Svobodová, ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod.