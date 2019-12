„Přemýšleli jsme, jak a kde ještě pomáhat, a rozhodli jsme se podpořit nějakou smysluplnou nadaci. Nakonec nám zbyli dva favorité a vyhrál Dobrý Anděl. I třeba z toho důvodu, že někteří z nás mají bohužel osobní zkušenost ve svých rodinách a u svých blízkých s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním,“ svěřila se jednatelka SDH Víska Helena Davidová.

Pravidelně mezi sebou budou tak vybírat peníze, které pomohou rodinám v tíživé životní situaci. „Dobří andělé přispívají každý měsíc libovolnou částkou. Je tedy jen na nás, zda se bude jednat o desetikoruny, stokoruny nebo tisíce. Minimální výše pravidelného měsíčního příspěvku není stanovena a maximální výše je neomezená,“ přiblížila Davidová.

Vísečtí hasiči navíc doufají, že tímto krokem inspirují i ostatní. „Hasiči jsou tady přeci od toho, aby pomáhali. Toto je krásná pomoc a my z ní máme hřejivý pocit, který by se znásobil, kdybychom inspirovali i další sbory. Rodiny, které se vlivem těžkého onemocnění dostaly do nezáviděníhodné situace, budou díky nám všem žít o něco klidněji,“ pověděla Davidová.

Myšlenka podpořit podobný projekt v nich zrála poměrně dlouho. „Už v minulosti jsme pomáhali a podporovali různé charitativní projekty a akce. Uspořádali jsme například humanitární sbírku po povodních v roce 2013, od téhož roku jsme pravidelně dobrovolníky, kteří prodávají kytičky při Českém dnu proti rakovině, zapojili jsme se do vánoční sbírky plyšáků pro dětské domovy, při naší hasičské soutěži jsme propagovali a náborovali pro registr dárců kostní dřeně a někteří naši členové jsou aktivními dárci krve. Děláme zkrátka, co můžeme,“ vzpomínala Davidová.

Dobrý Anděl pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. Jde o rodiny s dětmi, kde otec, matka nebo dítě jsou onkologicky nemocní, a nebo dítě trpí jiným závažným a dlouhodobým onemocněním. Rodiny těchto nemocných pak dostávají pravidelnou měsíční finanční pomoc v období, které znamená kromě velkého stresu a bolestí také zvýšení výdajů v době, kdy příjem rodiny kvůli onemocnění výrazně klesá.